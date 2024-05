Encore un départ au sein du département de Pierre Maudet

Bonjour à toutes et à tous. Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Quatre autres hauts fonctionnaires ont depuis le début de l'année quitté leur poste dans le Département de la santé et des mobilités, dirigé par Pierre Maudet. (archives) Keystone

ATS

Les points forts du jour

SANTÉ: Le Conseil des Etats doit approuver mercredi un crédit de 392 millions de francs sur dix ans pour le programme DigiSanté visant à accélérer la transformation numérique du système de santé suisse. La Suisse est en retard dans le domaine de la numérisation par rapport à d'autres pays. La pandémie de Covid-19 a révélé des lacunes qui ont poussé le Conseil fédéral et le Parlement à agir. Le programme DigiSanté doit promouvoir la transformation numérique du système de santé et contribuer à la sécurité des patients.

MÉDIA: Un Syrien vivant en Suisse comparaît mercredi devant le Tribunal pénal fédéral pour avoir menacé de mort la rédaction de Charlie Hebdo si le journal continuait à publier des caricatures du prophète Mahomet. Le ministère public demande une mesure thérapeutique en raison des graves troubles psychiatriques dont souffre l'accusé.

ÉTATS-UNIS: Les douze jurés au procès pénal de l'ex-président américain Donald Trump à New York doivent se retirer mercredi pour délibérer et décider d'un verdict historique. Ils auront à répondre à la question de savoir si le candidat républicain à la présidentielle de novembre s'est rendu coupable de 34 falsifications de documents comptables, destinées à cacher un paiement de 130'000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel avant la présidentielle de 2016.

AFRIQUE DU SUD: L'Afrique du Sud vote mercredi pour les élections législatives les plus disputées depuis la fin de l'apartheid. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans risque de perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. C'est ce Parlement qui élira ensuite le prochain président en juin. Les résultats définitifs des législatives ne sont pas attendus avant la fin de semaine.

FOOTBALL: L'Olympiakos le Pirée peut écrire une page d'histoire du football grec mercredi soir dès 21h00 à Athènes, dans le stade du rival de l'AEK, en offrant à son pays son premier trophée continental interclubs. Il se frotte en finale de la Conference League à la Fiorentina, qui vise pour sa part un deuxième sacre dans une compétition européenne après avoir gagné la Coupe des coupes en 1961.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 29 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Depuis 76 ans, les casques bleus œuvrent pour sauver et changer la vie de personnes dans les situations politiques et sécuritaires les plus fragiles du monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

GENÈVE: Les départs au sein du département de la santé du conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet se poursuivent, relate mercredi la Tribune de Genève. C'est au tour de la médecin cantonale Aglaé Tardin, en arrêt maladie depuis décembre, de démissionner pour reprendre les rênes du service de protection des mineurs (SPMi), dès le 1er juillet.

Ce départ intervient après des dissensions entre la médecin cantonale et le ministre de la santé autour de la levée de la clause du besoin, selon le journal. Quatre autres hauts fonctionnaires ont depuis le début de l'année quitté leur poste dans le Département de la santé et des mobilités, dirigé par Pierre Maudet.

HOCKEY SUR GLACE: La statue du lion des champions suisses 2024 de hockey sur glace, les ZSC Lions, a été volée lors des célébrations du titre il y a un mois, rapporte mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Un individu a pris la statue aux couleurs du club, bleu, blanc et rouge, mesurant 1,2 mètre et pesant 20 kilogrammes, dans la zone VIP de la patinoire et est sorti de l'enceinte en la tenant sous son bras, selon des images de caméra de surveillance.

La statue devait être vendue aux enchères au profit d'une fondation pour les enfants hospitalisés. Le club de hockey sur glace a lancé un appel au voleur à rapporter la statue de manière anonyme et a promis, pour l'instant, d'en rester là.

JUSTICE: Déjà condamné à 3842,5 francs d'amende par un tribunal civil bâlois en novembre pour avoir diffusé une fausse vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle sur la politicienne verte Sibel Arslan (Vert-e-s/BS), le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) est également poursuivi au pénal, indiquent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

La conseillère nationale bâloise a déposé une plainte pénale en janvier pour usurpation d'identité. Cette action en justice contre M. Glarner est le premier cas important invoquant cette nouvelle infraction, qui figure au code pénal depuis septembre 2023. L'affaire «devrait avoir un effet de signal», déclare dans les journaux un expert en protection des données.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 29.05.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'acteur autrichien Karlheinz Böhm, connu pour son rôle de l'empereur François-Joseph dans les films Sissi. Il était né en 1928.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'ancien secrétaire général du comité central du parti communiste est-allemand Erich Honecker.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du musicien britannique Mel Gaynor, batteur du groupe Simple Minds.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du musicien britannique Francis Rossi, cofondateur, guitariste et chanteur du groupe Status Quo ("In the army now», «Claudie").

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur autrichien Helmut Berger, acteur fétiche de Luchino Visconti ("Les Damnés», «Ludwig: le crépuscule des dieux», «Violence et passion").

- Il y a 95 ans (1929): naissance du physicien britannique Peter Higgs, lauréat du prix Nobel 2013.

Le dicton du jour

«Le jour de Saint-Maximin s'embaume le jasmin».

bas, ats