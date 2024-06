Un spectacle fait scandale au Théâtre de Bâle - Le metteur en scène assume

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le metteur en scène du controversé «Requiem» de Mozart au théâtre de Bâle a réagi à l'indignation du public. (image d'illustration) imago

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: le Conseil des Etats se prononce à son tour ce mercredi sur une proposition pour serrer la vis aux ONG actives au Proche-Orient. La motion demande que l'argent suisse ne finance pas le terrorisme. Elle vise en particulier l'Unrwa, l'organisation onusienne d'aide aux réfugiés en Palestine, passablement chahutée depuis l’attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. L’issue des débats est incertaine, la commission n’ayant soutenu le texte que par 5 voix contre 4.

CLIMAT: Le Conseil des Etats devrait adopter mercredi une déclaration critiquant la Cour européenne des droits de l'homme et son arrêt condamnant la Suisse pour «inaction climatique». Le texte stipule que la Suisse ne doit pas donner de suites au jugement.

DEFENSE AERIENNE: Des F/A-18 vont atterrir et décoller mercredi sur l'autoroute A1 à proximité de Payerne (VD). Cet exercice militaire n'est pas une première, le dernier atterrissage effectué sur une autoroute avec des avions de combat remontant à 1991. Partant de l'aérodrome militaire de Payerne, quatre F/A-18 atterriront et redécolleront de l'asphalte de l'A1 lors de cet exercice baptisé «Alpha Uno». Le test sera effectué à deux reprises, une fois le matin et une fois l'après-midi.

DEBARQUEMENT: A la veille de ce qui est devenu le Jour le plus long, les Britanniques entament ce mercredi les festivités commémorant le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. La manifestation du souvenir se tiendra à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, puis, de l'autre côté de la Manche, le président français Emmanuel Macron rendra hommage aux parachutistes alliés à Plumelec et Saint-Lô.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Celle-ci serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poisson, privant ainsi l'économie mondiale de 10 à 23 milliards de dollars. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 5 juin, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. Partout dans le monde, les écosystèmes sont menacés, les espaces naturels dont dépend l'existence de l'humanité atteignent un point de basculement. Cette année, l'ONU concentre ses forces sur la restauration des terres, l’arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

THEATRE: Le metteur en scène du controversé «Requiem» de Mozart au théâtre de Bâle a réagi à l'indignation du public. «Je peux comprendre l'indignation, et j'en suis même heureux», a déclaré Romeo Castellucci aux journaux alémaniques de Tamedia. Car sa mise en scène ne correspond manifestement pas aux attentes, a-t-il ajouté.

Dans la pièce, une fillette de neuf ans est enduite de peinture, arrosée de miel et accrochée pendant de longues minutes au mur du fond de la scène. «Cette image est ouverte à l'interprétation», a déclaré Roméo Castellucci.

MUSIQUE: Le secteur suisse des concerts a enregistré une année record en 2023 avec 2754 concerts. Soit une hausse de 18,7 pour cent par rapport à l'année précédente, écrivent les journaux alémaniques de CH Media s'appuyant sur les données de l'association professionnelle Swiss Music Promoters Association (SMPA). Le chiffre d'affaires brut, qui s'élève à 47,8 millions de francs, n'a jamais été aussi élevé. Au total, près de 4,6 millions de spectateurs ont assisté à un concert. Le public n'a toutefois pas augmenté, selon CH Media. La demande a retrouvé son niveau des années 2010.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 05.06.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès de la chanteuse brésilienne Astrud Gilberto à l'âge de 83 ans. Rendue célèbre par la chanson de bossa-nova «The Girl from Ipanema», elle avait remporté un Grammy Award en 1965 – le premier à être décerné à une chanteuse brésilienne.

- Il y a 20 ans (2004): Décès de l'ancien président américain Ronald Reagan, qui a siégé à la Maison blanche de 1981 à 1989.

- Il y a 20 ans (2004): Noël Mamère célèbre le premier mariage homosexuel de France, qui sera annulé par la justice.

- Il y a 40 ans (1984): Naissance de la chanteuse et comédienne française Cécilia Cara, révélée par la comédie musicale «Roméo et Juliette».

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain britannique Ken Follett est né ("La Fresque de Kingsbridge», «Le siècle").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du chroniqueur français de radio et de télévision Guy Carlier, également écrivain et parolier.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du cryptologue américain Whitfield Diffie, l'un des pionniers de la cryptographie asymétrique. Il est docteur honoris causa de l'EPFZ.

Le dicton du jour

«Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien»

