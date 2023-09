Il n'y a jamais eu autant de coke en Suisse – la dose à 10 frs à Lausanne

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Il n'y a jamais eu en Suisse autant de cocaïne, aussi pure et à des prix aussi bas qu'actuellement, déclare mercredi le vice-directeur de la fondation Addiction Suisse. imago images/Panthermedia

Le point fort du jour

GOTHARD: Les journalistes sont conviés mercredi à se rendre pour la première fois sur les lieux de l'accident du train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard. La visite sera commentée notamment par Peter Kummer, directeur de la division infrastructure des CFF. Le 10 août, un train de marchandises transportant 30 wagons d'Italie vers l'Allemagne avait déraillé, endommageant l'infrastructure sur une distance de huit kilomètres.

Vu dans la presse

DROGUE: Il n'y a jamais eu en Suisse autant de cocaïne, aussi pure et à des prix aussi bas qu'actuellement, déclare mercredi le vice-directeur de la fondation Addiction Suisse, Frank Zobel, dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

A Lausanne, la dose est vendue dix francs, avec un degré de pureté de 70 à 90%. L'un des échantillons de cocaïne analysés contenait même 95% de cocaïne pure. «Je n'ai jamais vu cela», ajoute M. Zobel. «C'est comme si on achetait de la cocaïne directement dans un laboratoire de drogue colombien».

Drogues: besoin d'aide? 143 – 24/24 La main tendue

147 – 24/24 Conseils aide pour les jeunes

058 261 61 61 – 24/24 Conseils aux parents

safezone.ch Consultation en ligne Consultation en ligne

ciao.ch Information, aide pour les jeunes Information, aide pour les jeunes

ontecoute.ch Pour les 18-25 ans Pour les 18-25 ans Montre plus

IMMOBILIER: Entre 80'000 et 100'000 ménages rêvent de devenir propriétaires d'un logement en Suisse, révèle une étude de la Haute École vaudoise d'ingénierie et de gestion (HEIG-VD), relayée mercredi par 24 Heures et la Tribune de Genève. Il s'agit de personnes actives de la classe moyenne, au revenu s'échelonnant de 130'000 à 215'000 francs et qui possèdent de 120'000 à 300'000 francs d'économies.

POUVOIR D'ACHAT: Le nombre de Suisses allant faire leurs courses en Allemagne a cru de 10% au premier semestre de l'année, par rapport à la même période de 2022, rapportent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, se référant à une évaluation de l'association Swiss Retail Federation.

L'explication est la force du franc suisse. «Il est actuellement très profitable de faire beaucoup d'achats en Allemagne», explique dans les journaux Fredy Hasenmaile, économiste en chef de la banque Raiffeisen. Le tourisme d'achat en Allemagne a commencé à prendre de l'ampleur à partir de la fin 2011.

RELIGION: Le théologien catholique romain Meinrad Furrer et la directrice de l'organisation «Allianz Gleichwürdig Katholisch» ont écrit une bible queer, indique mercredi le Blick. «Il ne s'agissait pas d'inventer de nouvelles histoires, mais de raconter les histoires bibliques de manière nouvelle, afin qu'elles soient accessibles à toutes les formes de vie», explique dans le journal Meinrad Furrer.

Les deux auteurs ont ainsi inséré des pages supplémentaires dans la bible avec une nouvelle interprétation pour certains passages. Le texte n'est pas modifié, mais complété.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.09.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): décès de l'acteur américain Burt Reynolds ("Boogie Nights"). Il était né en 1936.

- Il y a 5 ans (2018): la cour suprême indienne dépénalise l'homosexualité.

- Il y a 5 ans (2018): la faillite de la compagnie aérienne régionale bernoise Skywork est prononcée, une semaine après le «grounding» de la compagnie. Skywork disposait de six avions et desservait 22 destinations en Europe. Avec sa faillite, l'aéroport de Belp a perdu 60% de tous ses vols.

- Il y a 15 ans (2008): Asif Ali Zardari, veuf de l'ancienne première ministre Benazir Bhutto, est élu président du Pakistan.

- Il y a 25 ans (1998): décès du réalisateur japonais Akira Kurosawa ("Kagemusha, l'ombre du guerrier», «Les Sept Samouraïs», «Rashomon"). Il était né en 1910.

- Il y a 55 ans (1968): le royaume du Swaziland, en Afrique australe, devient indépendant du Royaume-Uni.

- Il y a 70 ans (1953): naissance du rockeur autrichien Herwig Mitteregger, membre du groupe Spliff qui a joué avec la chanteuse Nina Hagen sous le nom de Nina Hagen Band.

- Il y a 75 ans (1948): la princesse Juliana est couronnée reine des Pays-Bas.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de Roger Waters, fondateur, chanteur, bassiste et compositeur du groupe Pink Floyd.

- Il y a 95 ans (1928): naissance de l'architecte japonais Fumihiko Maki (musée national d'art moderne de Kyoto).

Le dicton du jour

«En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements!»

ats