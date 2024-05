blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le numéro un mondial du streaming a régulièrement augmenté ses prix suisses depuis sa création en 2014. IMAGO/Wirestock

Les points forts du jour

SUISSE-GRÈCE: Le conseiller fédéral Guy Parmelin entame ce mercredi une visite de quatre jours en Grèce. Il a prévu des entretiens officiels à Athènes sur différentes thématiques en lien avec l'économie et la science. Sur l’île d’Eubée, le conseiller fédéral visitera un site de fouille de l’Ecole Suisse d’Archéologie en Grèce, qui bénéficie du soutien de la Confédération.

MUSIQUE: Les prix de la scène musicale suisse seront remis ce soir à Zurich. Plusieurs artistes romands ont été retenus, Nnavy, Phanee de Pool et Nuit incolore en tête. Le public choisira entre des stars établies et des talents émergents. Les Romands ont droit à leur propre catégorie dans ce concours en grande majorité alémanique.

FOOTBALL: Le deuxième finaliste de la Ligue des champions sera connu mercredi soir à Madrid. Tout reste à faire entre le Real et le Bayern, qui ont fait match nul 2-2 à l'aller à Munich la semaine dernière. Les Madrilènes, qui sont en quête d'un 15e sacre dans cette compétition, ont fait le plein de confiance en s'assurant leur 36e titre national le week-end dernier. Le Bayern a en revanche connu la défaite, sa 7e de la saison en Bundesliga, samedi à Stuttgart (3-1).

AUJOURD'HUI, C'EST... la Journée mondiale du souvenir et de la réconciliation pour rendre hommage à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa création en 1945, l'Organisation des Nations unies (ONU) s'est donné comme objectif prioritaire: le maintien de la paix et de la sécurité.

Vu dans la presse

STREAMING: Netflix augmente encore ses tarifs en Suisse. Le prix de l'abonnement Standard va passer dès le 3 juin de 18,90 à 20,90 francs, ce qui correspond à une hausse de 11%, indique Le Temps. Quant à l'offre Essentiel, elle coûte désormais 8% plus cher, à 12,90 francs par mois. Et le troisième abonnement disponible en Suisse, Premium, est dorénavant proposé à 27,90 francs, soit une hausse de 12%.

Le numéro un mondial du streaming a régulièrement augmenté ses prix suisses depuis sa création en 2014. En dix ans, l'abonnement Standard a augmenté de 8 francs, soit une hausse de 62%, tandis que l'abonnement Premium est devenu 10 francs plus cher, soit une hausse de 56%. Seule l'offre Essentiel n'avait jamais connu de hausse de prix jusqu'à ce printemps.

ALIMENTATION: Le prix du café risque d'augmenter, selon la Guilde des torréfacteurs suisses (GTS). Selon la composition, un assemblage de café devrait coûter jusqu'à 75% de plus qu'il y a trois ans, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. Le prix des grains de café a atteint son plus haut niveau depuis 45 ans, selon Bloomberg.

Ce prix élevé est dû au «côté peu reluisant du monde du café», peut-on lire dans les titres CH Media. Des forêts sont massivement déboisées et les producteurs souvent payés une misère. A cela s'ajoute les changements climatiques. Environ la moitié des surfaces les plus adaptées à la culture du café ne seront plus utilisables d'ici 2050.

ALIMENTATION: La quantité de beurre suisse, insuffisante ces dernières années, atteint désormais un niveau élevé et fait l'objet d'une surveillance attentive. A fin mars 2024, les réserves de beurre congelé s'élevaient à 5748 tonnes, contre 2997 tonnes une année plus tôt, indique La Liberté. Le recul des ventes de fromages explique cette hausse, le lait qui n'est pas utilisé pour les fromages étant transformé en beurre ou en poudre de lait.

Si le niveau de stock ne baisse pas, le pays devra exporter son beurre, ce qui coûte cher aux producteurs. La situation est plus critique pour la poudre de lait écrémé, dont le niveau élevé a conduit l'Interprofession du lait à prendre des mesures pour favoriser les exportations de protéines.

PHYSIQUE: La Suisse et la France émettent des réserves sur le tracé du futur accélérateur de particules (FCC) du CERN. Elles regrettent de ne pas avoir été suffisamment sollicitées durant la première étape de l'étude de faisabilité de ce projet international titanesque, selon des documents obtenus par Le Temps.

Résultat: certains «scénarios» sont «impossibles à réaliser», peut-on lire dans le rapport de la Suisse. La Confédération s'inquiète notamment de la perte de surfaces agricoles et de la protection de la nappe phréatique. Le CERN indique pour sa part travailler en permanence avec les Etats-hôtes.

BRASSERIE: La brasserie BFM, en proie à des difficultés financières, va certainement se séparer de son association culturelle Hopscène. Le coordinateur de l'association, Jérôme Gogniat, a été licencié «tout en se voyant proposer oralement un contrat remanié avec une coupe drastique dans le budget de la Hopscène», indique Arcinfo, se basant sur un communiqué de l'association.

Un brasseur et six employés du bar et de l'accueil ont été licenciés «dans la foulée», indique Jérôme Gogniat à la radio RFJ. La dissolution de l'association devrait être confirmée le 5 juin lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): Décès de l'acteur britannique Dirk Bogarde ("Mort à Venise"). Il était né le 28 mars 1921.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du pianiste canadien Marek Jablonski. Il était né le 5 novembre 1939.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'acteur américain George Peppard, qui a joué le rôle principal dans «Diamants sur canapé» avec Audrey Hepburn et celui du colonel John «Hannibal» Smithdans la série télévisée «L’Agence tous risques». Il était né le 1er octobre 1928.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du rockeur britannique Gary Glitter ("Rock 'n' Roll Part I & II) (selon d'autres sources, il serait né le 8 mai 1940). Il a été emprisonné au Vietnam de 2006 à 2008 pour des abus sexuels sur des enfants.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du compositeur, organiste, chef de chœur et claveciniste st-gallois Hans Eugen Frischknecht.

Le dicton du jour

«Au jour de Saint-Boniface, toute boue s'efface»

ro, ats