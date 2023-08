Paiement numérique: finis les pourboires?

blue News er Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La culture du pourboire risque de se perdre en Suisse sous l'effet de la numérisation. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Le point fort du jour

FOOTBALL: Servette entame le troisième tour qualificatif de la Ligue des champions de football mercredi soir à 20h45. Les Genevois affrontent les Glasgow Rangers à l'Ibrox Park de la ville écossaise. Ils espèrent se mettre dans une position favorable avant le retour prévu mardi 15 août au Stade de Genève.

Vu dans la presse

SOCIÉTÉ: La culture du pourboire risque de se perdre en Suisse sous l'effet de la numérisation, alertent mercredi La Liberté et Le Courrier, citant une étude de la banque Cler. «En payant numériquement, les clients ont moins le réflexe d'ajouter une bonne-main. Une partie pense que le risque est aussi plus grand que l'employeur empoche l'argent», indique dans les journaux Mauro Moretto, coresponsable du secteur tertiaire du syndicat Unia.

En effet, seules 5% des personnes interrogées dans le sondage pensent que le pourboire numérique arrive à la bonne personne. Et les jeunes, qui règlent plus facilement la facture numériquement, sont plus pingres en matière de pourboires, montre encore l'enquête.

DROGUES: Le fait de consommer en même temps des drogues et des médicaments est en hausse en Suisse, s'alarme mercredi la Neue Zuercher Zeitung, en se référant à une enquête de l'université de Zurich. Le phénomène touche particulièrement les jeunes, qui avalent de la morphine, des tranquillisants et d'autres substances jusqu'à l'évanouissement, voire la mort.

«La consommation mixte de drogues semble être plus répandue chez les jeunes qu'on ne le pensait auparavant et atteint un niveau effrayant», relève dans le journal Corina Salis Gross, chercheuse en toxicomanie.

FÉDÉRALES 2023: Les alliances entre partis sont en nette hausse pour les élections fédérales 2023 par rapport à celles de 2019, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. La hausse est particulièrement visible entre l'UDC et le PLR, qui ont conclu trois fois plus d'apparentements qu'il y a quatre ans.

Mais les champions des alliances restent le PS et les Verts. Ils ont déjà constitué des listes communes dans treize cantons, avec la possibilité de le faire dans six autres. Les deux partis de gauche sont suivis par l'alliance formée dans de nombreuses régions par Le Centre, les Vert'libéraux et le parti évangélique (PEV).

POLLUTION: En raison du réchauffement climatique, de plus en plus de décharges apparaissent dans les montagnes suisses, où il était courant dans les cabanes du Club Alpin Suisse (CAS) d'enfouir les déchets dans le sol ou de les brûler, avant l'utilisation d'hélicoptères pour les évacuer, relate mercredi le Walliser Bote.

Le CAS mène régulièrement des campagnes de nettoyage. Après de telles opérations, les sacs de poubelles sont généralement remplis de boîtes et de boîtes de conserve.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1993): le roi Albert II prête serment devant le Parlement belge, succédant à son frère Baudouin sur le trône et devenant le sixième roi des Belges. Il règnera jusqu'en 2013.

- Il y a 40 ans (1983): lancement de l'opération française Manta au Tchad pour contrer une offensive rebelle appuyée par la Libye.

- Il y a 55 ans (1968): naissance de l'actrice américaine Gillian Anderson ("X-Files").

- Il y a 60 ans (1953): naissance de l'économiste français Jean Tirole, prix Nobel d'économie.

- Il y a 85 ans (1938): naissance de l'ancien premier ministre et président ukrainien Leonid Koutchma.

- Il y a 85 ans (1938): naissance de l'entraîneur de football allemand Otto Rehhagel, l'homme qui avait mené la Grèce au titre européen en 2004.

- Il y a 105 ans (1918): naissance du le réalisateur et producteur américain Robert Aldrich ("Les douze salopards», «Le vol du phénix», «Vera Cruz"). Il est décédé en 1983.

- Il y a 125 ans (1803): l'ingénieur américain Robert Fulton fait fonctionner le premier bateau à vapeur sur la Seine, en France.

Le dicton du jour

«Soit dans un pré, soit au soleil, est nuisible en août le sommeil».

bas, ats