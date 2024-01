blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Même si le taux officiel d'inflation est inférieur à 2% en 2023 en Suisse, les prix de consommation courante ont explosé durant les quatre dernières années. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Une manifestation nationale de soutien aux Palestiniens est prévue samedi à Bâle. Une cinquantaine de collectifs, rassemblés en une organisation faitière, sont à l'origine de l'appel à défiler. Des rassemblements pro-Palestine sont également prévus à Londres et à Washington.

SKI ALPIN: Le Suisse Marco Odermatt partira samedi à la conquête de la véritable descente du Lauberhorn, à Wengen (BE), comptant pour la coupe du monde de ski alpin. Vainqueur jeudi de la version raccourcie, le Nidwaldien devra cette fois-ci s'imposer après un parcours de plus de 4 km. Il retrouvera sur sa route le Français Cyprien Sarrazin, vainqueur vendredi du super-g et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Vu dans la presse

INFLATION: Même si le taux officiel d'inflation est inférieur à 2% en 2023 en Suisse, les prix de consommation courante ont explosé durant les quatre dernières années, soit depuis la pandémie de Covid-19, remarque samedi Schweiz am Wochenende. Depuis la fin 2019, les pâtes, le beurre et certains fruits ont ainsi vu leurs prix bondir de plus de 20%.

Une telle hausse concernant les denrées alimentaires est rare, la dernière ayant atteint une telle proportion remontant à plus de 30 ans, a expliqué au journal l'Office fédéral de la statistique.

Les dépenses alimentaires représentent cependant peu dans le budget des ménages. Ce sont surtout les coûts du logement et de l'énergie qui pèsent le plus. Ils ont contribué à eux seuls à environ 40% du renchérissement de l'année dernière.

ABUS SEXUELS: La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X n'échappe pas aux accusations d'emprise, de violences sexuelles et de culte du secret, rapporte samedi Le Temps. Un collectif d'aide aux victimes fait état d'une soixantaine de «prêtres problématiques».

Son fonctionnement en vase clos tend même à les favoriser et l'institution ferait tout pour protéger sa maison, précise le journal, qui a enquêté en Suisse, en Belgique et en France et a recueilli de nombreux témoignages.

UKRAINE: De nombreux touristes russes viennent en Suisse en utilisant un deuxième passeport en raison de la guerre en Ukraine, constatent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Une nette hausse des nuitées de clients de Malte et de Chypre, deux Etats connus pour vendre des passeports aux Russes, a été enregistrée.

«Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait soudain beaucoup plus de Chypriotes et de Maltais qui passent la nuit ici [en Suisse, ndlr], à moins qu'il ne s'agisse de Russes avec des passeports de ces pays», indique dans les journaux Andreas Züllig, ex-président d'HotellerieSuisse.

DROGUE: Un mois après son ouverture, le magasin de vente régulée de cannabis à Lausanne a écoulé 4,5 kg de cette drogue, indique samedi dans 24 Heures Frank Zobel, directeur adjoint d'Addiction suisse.

Il y a peut-être moins de vendeurs de drogue en journée, mais ils sont tout aussi nombreux qu'avant en soirée, indiquent cependant des commerçants du quartier dans le journal.

PARTI: Le conseiller national schwytzois Marcel Dettling annonce samedi sur le site en ligne du Blick sa candidature pour succéder à la tête de l'UDC à Marco Chiesa, qui ne va pas se représenter à la fin de son mandat en mars 2024.

Il dit notamment vouloir miser sur des thèmes qui préoccupent la population, afin de poursuivre le succès de l'UDC. Vice-président de l'UDC, M. Dettling a dirigé la dernière campagne pour les élections législatives fédérales d'octobre 2023.

TOURISME: Le secteur du tourisme tessinois n'a pas trop souffert de la décision des CFF de ne rouvrir complètement le tunnel de base du Gothard aux trains de voyageurs qu'en automne, après l'accident, rapporte samedi la Neue Zürcher Zeitung. Un bilan intermédiaire après Noël est étonnamment positif, ajoute le journal.

Citant les exploitants d'hôtels et de restaurants, Fabio Bonetti de l'office du tourisme du lac Majeur déclare que l'afflux de visiteurs journaliers a été bon. Il remarque que le nombre de passagers utilisant l'ancienne ligne ferroviaire du Gothard est en augmentation.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.01.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): suicide en prison du médecin britannique et tueur en série Harold Shipman, condamné à perpétuité pour le meurtre de 15 patients.

- Il y a 25 ans (1999): naissance de l'acteur américain Nicholas Art ("Syriana").

- Il y a 60 ans (1964): Karol Wojtyla, le futur pape Jean Paul II, est ordonné archevêque de Cracovie.

- Il y a 95 ans (1929): décès du chasseur de bisons et officier américain Wyatt Earp. Il est connu principalement pour sa participation à la fusillade d'OK Corral à Tombstone. Il était né le 19 mars 1848.

Le dicton du jour

«Le vent de prospérité change bien souvent de côté».

bas, ats