Le directeur artistique de l'Académie Menuhin, le violoniste Renaud Capuçon, a vu son contrat s'arrêter brusquement. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

TECHNOLOGIE: Le conseiller fédéral Guy Parmelin inaugure officiellement samedi à Lugano (TI) le nouveau supercalculateur «Alps». Considéré comme l'un des ordinateurs les plus puissants du monde, il effectue notamment des calculs pour les prévisions de l'Office fédéral de météorologie MétéoSuisse. Le supercalculateur se trouve au Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS) à Lugano.

FOOTBALL: Les 16es de finale de la Coupe de Suisse se poursuivent cet après-midi. Seul club romand de Super League en lice samedi, Lausanne-Sport se déplace en terre bernoise pour affronter le FC Aemme, pensionnaire 2e ligue. Mais les projecteurs seront surtout braqués du côté de Vevey, 2e de Promotion League et qui accueille des Young Boys peut-être déjà projetés vers leur premier match de Ligue des champions prévu trois jours plus tard face à Aston Villa.

VOILE: Les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, dont le vainqueur défiera le tenant du trophée Team New Zealand dans la Coupe de l'America, démarrent samedi au large de Barcelone. Le défi suisse Alinghi défie Britannia, vainqueur du Round Robin après avoir notamment remporté les deux régates disputées face à son prochain adversaire. Le premier défi qui remportera cinq régates se qualifiera pour la finale des Challengers, où il affrontera Luna Rossa ou American Magic. Deux duels sont prévus samedi.

ITALIE: Le procès de Matteo Salvini concernant l’affaire Open Arms reprend ce samedi à Palerme. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel vice-premier ministre italien est accusé de séquestration de personnes et de refus d'actes d'office pour avoir empêché le débarquement de 147 migrants secourus en mer par le navire humanitaire Open Arms en août 2019. Le procureur doit présenter ses arguments. Salvini risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable.

JO PARIS 2024 «AFTER»: De la sueur, des cris, des larmes, du sport et des chansons tout un été. Les Jeux de Paris remettent ça samedi et s'offrent une «after» sur les Champs-Elysées avec une parade des athlètes et un concert géant. Plus de 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser l'évènement, selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin.

Vu dans la presse

MUSIQUE: Après 47 ans d'existence, l'Académie Menuhin de Rolle (VD) est «au bord du gouffre», dévoile samedi Le Temps. Selon une enquête du quotidien, l'unique mécène, la philanthrope Aline Foriel-Destezet, a interrompu son financement à l'issue d'un mécénat de cinq ans et l'institution fait face à un trou de deux millions de francs, sur un budget de 1,8 à 2 millions selon les années.

Le directeur artistique de l'académie, le violoniste Renaud Capuçon, a vu son contrat s'arrêter brusquement, alors que quatre membres du conseil d'administration, dont le président, ont jeté l'éponge. Les difficultés actuelles de l'Académie surviennent alors qu'elle s'est montrée, sous la direction de Renaud Capuçon, particulièrement dépensière, selon Le Temps.

ENERGIE: Les membres du Conseil fédéral de centre-gauche se sont opposés à la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, selon le Blick. La ministre du Centre Viola Amherd a estimé qu'il n'y avait «aucune raison de proposer de manière précipitée la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires», révèle le Blick en se basant sur des documents internes de la consultation des offices.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (PS) aurait mis en garde contre les risques pour l'environnement et les coûts. Le développement des énergies renouvelables serait ainsi freiné, a argumenté le secrétariat général de son collègue de parti Beat Jans. La proposition du ministre UDC de l'énergie Albert Rösti a été soutenue par son collègue de parti Guy Parmelin ainsi que par les deux conseillers fédéraux PLR Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis.

DÉFENSE: La Suisse aurait planifié son propre système de satellites. Avec un maximum de 40 satellites, la Suisse serait bien couverte, écrit CH Media sur la base de sources proches du dossier. Selon celles-ci, il serait judicieux que l'entreprise d'armement Ruag MRO, en mains de la Confédération, achète Beyond Gravity, filiale de Ruag International spécialisée dans le domaine spatial.

Le Conseil fédéral veut vendre Beyond Gravity d'ici fin 2025 mais le Département de la défense et l'armée, entre autres, y sont opposés, selon CH Media. Le Conseil national débattra lundi d'une motion demandant un arrêt de la vente. Quant au chef de Ruag International, André Wall, il s'inquiète du fait que les politiques considèrent les industries comme relevant de la sécurité, rapportent samedi la NZZ / Schweiz am Wochenende.

COMMERCE DE DÉTAIL: La marque de vêtements suisse Switcher ne s'est pas encore totalement remise de sa faillite. Le chiffre d'affaires se situe désormais entre 2,5 et 3 millions de francs, indique son patron Marc Joss dans une interview à Tamedia. Selon lui, lorsque Switcher a fait faillite en 2016, le chiffre d'affaires était encore d'environ 15 à 20 millions de francs. M. Joss voit un potentiel de ventes de 5 à 10 millions et veut faire face à la concurrence des marques chinoises bon marché. L'entreprise argovienne, qui compte dix employés, produit en Inde. «La fabrication de vêtements est toujours une production à bas salaires, quel que soit le lieu», affirme Marc Joss.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Un travailleur humanitaire britannique, David Haines, est décapité par un homme masqué membre du groupe djihadiste Etat islamique (EI). Il est le troisième occidental victime de décapitation après deux journalistes américains.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du réalisateur, scénariste et producteur britannique Charles Crichton ("Un Poisson nommé Wanda», certains épisodes de «Chapeau melon et bottes de cuir"). Il était né en 1910.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du chanteur norvégien Morten Harket, leader du groupe synthpop a-ha ("Take on me").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du musicien américain Steve Gaines, guitariste et parolier du groupe de rock Lynyrd Skynyrd ("Sweet Home Alabama», «Free Bird"). Il est décédé en 1977 dans un accident d'avion qui coûte également la vie à trois membres du groupe, dont le chanteur Ronnie Van Zant, et à la sœur de Gaines.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du footballeur allemand Günter Netzer, champion du monde en 1974 et champion d'Europe en 1972 avec la «Mannschaft». Il est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de jeu allemands toutes époques confondues.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix»

