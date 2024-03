Une victoire de Trump n'aurait pas que du mauvais pour la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SKI ALPIN: Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami peuvent permettre au ski suisse de fêter un triomphe historique lors des finales de Coupe du monde à Saalbach. Tous deux ont quatre globes en point de mire. Le Nidwaldien, déjà assuré de triompher au général et en géant, vise un 13e succès consécutif en géant samedi.

La Tessinoise pourra quant à elle valider un premier sacre dimanche à l'occasion du géant: sa marge sur sa dauphine Federica Brignone au classement de la discipline est de 95 points. Une 15e place suffira à son bonheur.

HOCKEY SUR GLACE: Les play-off de National League commencent samedi soir avec Zurich-Bienne et Fribourg-Lugano. Lausanne entre quant à lui en lice dimanche face à Davos. Et si un autre club romand imitait Genève-Servette en allant chercher le titre cette saison? Même si la route est longue et les Zurich Lions impressionnants, la question est loin d'être saugrenue. Parce que Fribourg, 2e, et Lausanne, 3e, ont démontré toute leur solidité durant les 52 matches de saison régulière.

Vu dans la presse

PRESIDENTIELLE AMERICAINE: L'éventuelle élection de l'ancien président Donald Trump s'est invitée au sein du Conseil fédéral. Ses membres ont chargé le Département fédéral des affaires étrangères de définir l'impact qu'aurait son élection sur la Suisse, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Une présidence Trump serait plutôt positive sur le plan de la politique commerciale, selon plusieurs sources proches du dossier dans l'entourage du Conseil fédéral, qui ne souhaite pas officiellement prendre position sur cette question. Mais cet aspect est éclipsé par le positionnement du républicain sur la guerre en Ukraine.

COMMERCE DE DETAIL: Les données sensibles des employés de Franz Carl Weber ont été publiées sur Internet après un piratage. N'ayant pas reçu de rançon, les pirates de Black Basta, qui ont hacké l'entreprise fin février, ont récemment publié plus de 700 gigas de données, indiquent les titres romands du groupe Tamedia.

Tous les départements de l'enseigne spécialisée dans les jouets sont concernés et près de 200 dossiers confidentiels d'employés actuels et passés sont désormais accessibles en ligne. Des données bancaires, des documents d'identité mais aussi des certificats médicaux sont dans la nature.

AGRICULTURE: De plus en plus de producteurs de lait lâchent la filière du Gruyère AOP, exaspérés par l'interdiction de la traite robotisée qu'exige le label. Quatre des neuf producteurs disposant d'un robot ont quitté l'AOP à la fin du moratoire qui a duré de 2012 à 2022, indique La Liberté. L'an passé, des fromageries dans le district Broye-Vully (VD) mais aussi dans le Gros-de-Vaud (VD) n'ont pas pu transformer les quantités qu'elles auraient souhaité à cause du manque de lait pour le Gruyère AOP, indique une exploitante vaudoise.

POURSUITES: Le nombre de poursuites a augmenté de 10% en 2023 par rapport à l'année précédente. De nombreux offices et cantons ont enregistré des années record, indique le Blick. Cette hausse montre un retour à la normale après la pandémie, selon le journal Bogdan Todic, membre du comité de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites. Les créanciers étaient plus réticents pendant cette période. Les offices ont également de plus en plus affaire à des personnes qui refusent de payer l'Etat.

RUSSIE: Le propriétaire du Scholosshotel Glütsch à Lucerne, l'oligarque russe Kirill Androsov, est désormais sous le radar du Secrétariat d'Etat à l'économie. Une enquête est en cours depuis l'automne dernier, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. On trouve dans les Pandora Papers des indices de liens financiers entre le Russe et des compatriotes sanctionnés de l'entourage du président russe Vladimir Poutine. Le nom ou les initiatives de Kirill Androsov sont apparus plus de mille fois dans les documents de Pandora Papers.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Credit Suisse annonce qu'il va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs à la Banque nationale suisse (BNS) après que son action s'est effondrée en bourse. La banque ne valait plus que près de 6,7 milliards de francs.

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur américain Richard Erdman. Le comédien, né en 1925, a notamment joué dans la comédie suisse de Leopold Lindtberg «Swiss Tour» aux côtés de Simone Signoret, Heinrich Gretler, Lieselotte Pulver et Zarli Carigiet.

- Il y a 10 ans (2014): 95% des habitants de la péninsule ukrainienne de Crimée se prononcent en faveur du rattachement de la péninsule à la Russie, selon les résultats officiels russes.

- Il y a 15 ans (2009): La Suisse convoque l'ambassadeur allemand pour protester contre les déclarations du ministre allemand des Finances Peer Steinbrück. Dans le litige fiscal, il avait comparé la Suisse à des Indiens effrayés par la cavalerie.

- Il y a 25 ans (1999): La Commission européenne présidée par le Luxembourgeois Jacques Santer démissionne en bloc après la publication d'un rapport accablant du Comité des Sages: les cinq experts indépendants avaient dénoncé la «lourde responsabilité» collective de l'exécutif européen dans des affaires de fraude.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du rappeur américain Flavor Flav, membre du groupe Public Enemy. Son signe distinctif est une montre surdimensionnée qu'il porte autour du cou.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'acteur canadien Victor Garber, qui a incarné le constructeur Thomas Andrews dans «Titanic».

Le dicton du jour

«Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés»

