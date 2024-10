«Le Conseil fédéral est un gouvernement sans avenir», se désole Lisa Mazzone

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

KEYSTONE

Les points forts du jour

PARTIS: Trois partis se prononcent samedi sur leurs mots d'ordre pour les votations du 24 novembre. Le PLR, les Vert-e-s et les Vert'libéraux se décideront sur les quatre objets soumis au vote. Les libéraux-radicaux, réunis au Tessin, se concentreront en particulier sur le thème de l'immigration illégale, tandis que le tournant énergétique sera au menu des Vert-e-s, qui se rencontrent en Argovie. Les Vert'libéraux se retrouvent quant à eux dans le canton de Zurich pour notamment réélire leur comité directeur.

GÉORGIE: Les Géorgiens sont appelés aux urnes samedi pour des élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays. Le scrutin a valeur de «référendum» entre les formations d'opposition pro-européennes et le parti conservateur au pouvoir, accusé de dérive autoritaire prorusse. De récents sondages indiquent que l'alliance d'opposition pourrait rassembler assez de voix pour vaincre le Rêve géorgien, le parti du discret milliardaire Bidzina Ivanichvili.

FOOTBALL: La 10e journée de Super League de football est au programme samedi avec en point d'orgue du côté romand le derby à Genève entre Servette et Sion. Le match se jouera dès 20h30. Deux parties ouvriront la journée dès 18h00. D'une part, les Young Boys de Berne accueilleront Lucerne pour le retour sur le banc de l'entraîneur Joël Magnin, qui a pris la succession de Patrick Rahmen. De l'autre, le derby de la Limmat mettra aux prises Grasshopper et le FC Zurich.

Vu dans la presse

ASILE: Instrumentaliser l'asile «n'apporte rien à personne», estime samedi le conseiller fédéral en charge du dossier Beat Jans dans 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. En comparaison européenne, la Suisse s'en sort bien et est même nettement en avance sur plusieurs questions, ajoute-t-il. «Les chiffres de l'asile [en Suisse, ndlr] sont en baisse: moins 40% de demandes en septembre sur un an. De même que les cas en suspens: moins 25% en une année. Malgré cela, le nombre de retours continue d'augmenter», énumère le ministre suisse de justice et police, précisant que l'introduction d'une procédure en 24 heures fonctionne.

ASILE: Vingt des 140 employés du centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (NE) vont être licenciés, rapporte samedi ArcInfo. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) veut «réduire le personnel d'encadrement des requérants d'asile mineurs non accompagnés dans toute la Suisse», indique dans le journal Samuel Wyss, porte-parole du SEM. «Une baisse significative du nombre de mineurs non accompagnés hébergés dans les centres fédéraux d'asile est observée depuis le printemps 2024», ajoute-t-il. Au total 120 emplois équivalents plein-temps vont être biffés dans toute la Suisse. En Suisse romande, 34 équivalents plein-temps sous-traités à l'entreprise ORS seront supprimés.

PARTI: La présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone s'en prend vertement à la politique du Conseil fédéral samedi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon elle, le gouvernement fait preuve d'un mépris total pour les décisions démocratiques, notamment en matière d'assainissement des bâtiments, de réductions de primes de l'assurance maladie et de la garde des enfants. Ce «gouvernement sans avenir» ne prend aucune mesure contre la crise climatique et investit à la place des milliards de francs dans l'armée, s'insurge Mme Mazzone. Elle prévient que son parti n'hésitera pas à faire la démonstration de son pouvoir de blocage durant la législature.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): béatification du pape Paul VI.

- Il y a 20 ans (2004): naissance au Sri Lanka d'Abilass Jeyarajah, le «bébé 81» miraculé du tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien. Séparé de ses parents à l'âge de quatre mois, il a été la 81e personne à être hospitalisée ce jour-là. Neuf couples ont affirmé être ses parents. Les véritables parents ont été déterminés par analyse ADN.

- Il y a 40 ans (1984): décès du poète belge naturalisé français Henri Michaux ("Un barbare en Asie», «Plume"). Il était né en 1899.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'actrice et réalisatrice française Agnès Jaoui ("On connaît la chanson», «Le Goût des autres"). Elle a remporté au total sept César.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du réalisateur et romancier bernois Clemens Klopfenstein ("E nachtlang Füürland», «Le sermon aux oiseaux").

- Il y a 80 ans (1944): naissance du diplomate suisse Jakob Kellenberger, président du CICR de 2000 à 2012.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du chanteur et musicien jamaïcain Peter Tosh, l'une des figures emblématiques du reggae et de la spiritualité rasta. Il est décédé le 11 septembre 1987.

Le dicton du jour

«À la Saint-René, couvre ton nez!»

