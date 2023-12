Chancellerie fédérale: un quatrième candidat se présente en retard

blue News et Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une quatrième personne a fait acte de candidature à la succession du chancelier de la Confédération Walter Thurnherr. Il s'agit de l'actuel secrétaire général du Département fédéral de l'intérieur, Lukas Gresch. (archives) sda

Les points forts du jour

COURSE PÉDESTRE: La vieille ville de Genève va vibrer samedi et dimanche au rythme de la 45e course pédestre de l'Escalade. Au total 53'805 coureurs de tout âge sont inscrits. Les premiers s'élanceront samedi à 11h30 sur un parcours de 7,3 kilomètres. La traditionnelle Marmite, qui rassemble les déguisements les plus fous, défilera à petites foulées vers 18h15. Quant aux coureurs plus aguerris, ils attendent avec impatience la course du Duc, un parcours de 20,5 kilomètres entre Reigner (F) et le parc des Bastions qui se court seulement tous les cinq ans. Le premier départ sera donné samedi à 20h40.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football sera fixée sur son sort samedi soir à l'issue du tirage des groupes pour la phase finale de l'Euro 2024, qui sera effectué à Hambourg. La sélection de l'entraîneur Murat Yakin se retrouve dans le quatrième et dernier chapeau après une deuxième partie de phase qualificative manquée. Elle va donc se retrouver avec un cador (Allemagne, Belgique, Angleterre, France, Portugal ou Espagne) et pourrait, dans le pire des cas, devoir se frotter également au Danemark (chapeau 2) et à la Croatie ou aux Pays-Bas (chapeau 3).

FOOTBALL: A nouveau en tête de la Super League de football, le FC Zurich effectue le court déplacement de Winterthour samedi soir dans le cadre de la 16e journée (20h30). Les joueurs de l'entraîneur Bo Henriksen peuvent prendre le large au classement en attendant le choc entre les Young Boys de Berne et le Servette de Genève prévu dimanche. Les deux matches programmés samedi à 18h00 verront s'opposer des équipes de bas de classement. La lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy accueille Bâle, alors que Grasshopper reçoit Lausanne.

Vu dans la presse

CULTURE: Le président de la Confédération Alain Berset, également ministre de l'intérieur, a fait nommer son collaborateur personnel Michael Brändle à la présidence de la fondation culturelle Pro Helvetia, quelques semaines avant de quitter ses fonctions politiques, relèvent samedi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. Le Conseil fédéral a validé sa proposition il y a une semaine et demie. «Juridiquement, la démarche de M. Berset est en ordre et le Conseil fédéral ne l'a manifestement pas jugée indécente, sinon il n'aurait pas accepté le candidat», explique dans les journaux l'ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin, prédécesseur de M. Berset au Département fédéral de l'intérieur de 2003 à 2009. «Mais la manière de procéder n'est pas élégante».

CHANCELLERIE FÉDÉRALE: Une quatrième personne a fait acte de candidature à la succession du chancelier de la Confédération Walter Thurnherr, écrit samedi Schweiz am Wochenende. Il s'agit de l'actuel secrétaire général du Département fédéral de l'intérieur, Lukas Gresch. Il a non seulement déposé sa candidature en retard (vendredi après-midi), mais il se présente en outre sans carte de parti. «La démarche est certainement nouvelle», déclare M. Gresch dans le journal. «Mon grand défi sera de convaincre une majorité de parlementaires de ma personne et de mes qualifications». L'élection a lieu le 13 décembre. Les trois autres candidats sont le vice-chancelier Viktor Rossi (PVL) et les UDC Nathalie Goumaz et Gabriel Lüchinger.

REMONTÉES MÉCANIQUES: Le rachat de trois parkings vétustes par les communes de Crans-Montana (VS), Lens (VS) et Icogne (VS), dans le cadre du rachat du domaine skiable de Crans-Montana par le groupe américain Vail Resorts, est une «opportunité incroyable», estime dans Le Nouvelliste de samedi le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud. Les 700 places couvertes et les parcelles acquises présentent «un fort potentiel de développement commercial ou hôtelier sur des sites stratégiques», explique-t-il. Quant aux investissements prioritaires à faire par Vail Resorts dans la station de ski, «la mise à niveau des installations vétustes est essentielle», relève M. Féraud. «La liaison avec La Lenk et Adelboden serait un plus, de même que le hub sur la Plaine Morte et la zone d'Aminona mériteraient un redéveloppement», ajoute-t-il.

MÉTÉOROLOGIE: Les pluies abondantes de ces dernières semaines en Suisse ont permis aux nappes phréatiques de se recharger après leur forte décrue durant l'été et le printemps, rapporte samedi Le Temps. «Le niveau des ressources [dans les nappes phréatiques, ndlr] est très élevé pour la saison», indique dans le journal Marc Affolter, hydrogéologue cantonal à l'Etat de Vaud. Selon Lionel Fontannaz, météorologue à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, les pluies de l'automne et de l'hiver sont efficaces pour remplir les nappes phréatiques, car, contrairement aux précipitations estivales, elles ne se perdent pas par évapotranspiration.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): le ministère public de la Confédération (MPC) inflige une amende de quatre millions de francs au groupe technologique ABB pour une affaire de corruption en Afrique du Sud.

- Il y a 15 ans (2008): un jugement de la cour constitutionnelle thaïlandaise contraint le premier ministre Somchai Wongsawat à démissionner pour cause de fraude électorale.

- Il y a 25 ans (1998): décès du jazzman américain Robert Sherwood «Bob» Haggart. Il était né en mars 1914.

- Il y a 30 ans (1993): le baron de la drogue colombien Pablo Escobar, chef du cartel de Medellin, est abattu par la police. Il était né en 1949.

- Il y a 35 ans (1988): prestation de serment de la nouvelle première ministre pakistanaise Benazir Bhutto. Elle devient, à 35 ans, la première femme à diriger un Etat islamique.

- Il y a 45 ans (1978): naissance de la chanteuse luso-canadienne Nelly Furtado ("I'm like a bird").

- Il y a 45 ans (1978): naissance du cycliste allemand Jan Ullrich, vainqueur du Tour de France en 1997.

- Il y a 55 ans (1968): naissance de l'actrice américaine Lucy Liu ("Charlie et ses drôles de dames").

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'écrivain américain T.C. Boyle ("Au bout du monde», «Le cercle des initiés").

- Il y a 100 ans (1923): naissance de la cantatrice grecque Maria Callas, «la diva assoluta». Elle est décédée en 1977.

- Il y a 105 ans (1918): décès de l'écrivain et dramaturge français Edmond Rostand ("Cyrano de Bergerac"). Il était né en 1868.

Le dicton du jour

«En décembre, fais du bois et endors-toi».

bas, ats