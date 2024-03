Médicament anti-obésité couvert par l'assurance

blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FOOTBALL: Servette pourrait se rapprocher un peu plus du leader Young Boys au terme de la 26e journée de Super League, programmée ce week-end. Les Grenat, qui sont allés s'imposer au Wankdorf dimanche dernier, accueillent St-Gall samedi à 18h00. Les Genevois n'accusent plus que quatre longueurs de retard sur les Bernois, qui se déplaceront quant à eux à Zurich dimanche après-midi. Le SFC pourrait en outre laisser son adversaire saint-gallois, 3e du classement, à dix points.

SKI ALPIN: La Coupe du monde féminine fait halte à Kvitfjell, où deux super-G auront finalement lieu après l'annulation de la descente. La plus grande adversaire de Lara Gut-Behrami est d'ailleurs bien la météo, pas très clémente avec le Cirque blanc féminin depuis Crans-Montana. A croire que les éléments souhaitent une bagarre pour le grand globe entre Mikaela Shiffrin et Lara Gut-Behrami. Avec ses 205 points d'avance au général et deux super-G prévus avant le retour de l'Américaine à Are, la Tessinoise reste sereine. Mais si les deux courses norvégiennes devaient passer à la trappe, la lutte pour le cristal serait relancée.

SANTE: La présidente de la Confédération Viola Amherd tient un discours samedi au Centre du diabète de Berne à l'occasion de la Journée des malades dimanche, célébrée en Suisse depuis plus de 80 ans. Des actions, telles que des concerts et des visites dans les hôpitaux sont prévues cette année sous le slogan «Renforcer la confiance».

Vu dans la presse

SECURITE AERIENNE: Le personnel d'exploitation a perdu confiance dans le système de l'entreprise de contrôle aérien Skyguide, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. La crainte d'une panne de système pèse sur le personnel, écrit le syndicat Helvetica dans une lettre adressée il y a une semaine au directeur de l'entreprise Alex Bristol. La dernière panne en date a bloqué les avions au sol pendant dix minutes à l'aéroport de Zurich le 18 février. Et un problème de radio a eu lieu jeudi dernier, selon les titres du groupe alémanique CH Media. Le porte-parole de Skyguide assure de son côté que la sécurité a été entièrement garantie à tout moment au cours des derniers mois.

SANTE: Le médicament anti-obésité Wegovy est pris en charge par les assurances maladie depuis le 1er mars. Son fabricant, le groupe danois Novo Nordisk, l'a confirmé aux titres du groupe alémanique CH Media. Le médicament, qui doit être administré une fois par semaine, coûte 188,15 francs par seringue aux patients ou aux assureurs, tandis que le fabricant reçoit près de 149,5 francs par seringue. Pour être remboursés, les patients doivent fournir une prescription d'un endocrinologue et répondre à des conditions strictes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): La Commission de contrôle des armes de l'ONU publie un rapport selon lequel l'Irak ne disposait plus d'armes de destruction massive en état de marche depuis 1994. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient invoqué une prétendue menace de telles armes pour justifier leur guerre contre l'Irak en 2003.

- Il y a 25 ans (1999): Décès de la chanteuse américaine Dusty Springfield ("Son of a Preacher Man"). Elle était née en 1939.

- Il y a 25 ans (1999): Naissance à Turin du premier bébé en Europe issu de deux mères. L'enfant a été conçu depuis un ovule modifié par l'introduction du cytoplasme appartenant à l'ovule d'une autre femme. L'ovule a été ensuite normalement fécondé par un spermatozoïde. L'enfant a deux mères car l'ovule dont il est issu contient le matériel génétique des deux femmes.

- Il y a 75 ans (1949): Le bombardier Boeing B-50A Superfortress «Lucky Lady II» achève le premier vol sans escale autour du monde. Il se pose sur la base aérienne de Carswell Air Force à Fort Worth (Texas), après 94 heures de vol. L'avion a été ravitaillé plusieurs fois pendant son vol.

- Il y a 75 ans (1949): Décès du pâtissier italien Pietro Ferrero, inventeur du Nutella. Il était né en 1898.

- Il y a 85 ans (1939): Décès de l'archéologue britannique Howard Carter, qui avait découvert en 1922 la tombe du pharaon Toutankhamon près de Thèbes. Il était né en 1874.

Le dicton du jour

«A la Saint-Joavan dans nos pays, les pies commencent leur nid»

