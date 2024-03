600 millions de plus dans les caisses des cantons grâce à la 13e rente AVS

bue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PARTIS: L'UDC se réunit samedi à Langenthal (BE) pour son assemblée des délégués. Le parti doit élire son nouveau président, le conseiller national schwytzois Marcel Dettling, et adopter ses mots d'ordre pour les votations fédérales du 9 juin prochain. La question est de savoir s'il suit son conseiller fédéral Albert Rösti sur la réforme de l'énergie. Au Parlement, l'UDC avait soutenu en majorité la réforme. Mais, selon plusieurs médias, certains de ses dirigeants s'y opposent désormais et le font savoir.

CINEMA: Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) décerne ses prix samedi soir. Douze films venant de huit pays, dont quatre chinois, sont en lice dans la compétition internationale des longs-métrages. Le jury est formé de quatre membres, dont l'actrice ukrainienne Iryna Bardakova et le rappeur et acteur hispano-suisse Carlos Leal. La compétition internationale des courts-métrages intègre elle seize films originaires de dix pays. Six d'entre eux viennent d'Iran.

SKI ALPIN: La Suissesse Lara Gut-Behrami peut conclure en beauté sa saison de rêve de la Coupe du monde de ski alpin samedi à Saalbach, si la météorologie le permet. La Tessinoise abordera l'ultime course féminine de l'hiver, une descente dès 11h15, avec la tunique rouge de première de la discipline. Un 7e rang lui suffira pour remporter pour la première fois la Coupe du monde de descente. La donne sera la même dimanche pour le Suisse Marco Odermatt, dont la marge sur son dauphin français Cyprien Sarrazin n'est toutefois que de 42 unités au classement de la descente. Une annulation servirait également ses intérêts.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse dispute samedi à 20h00 son premier match de préparation à l'Euro de football, qui débutera pour elle le 15 juin à Cologne face à la Hongrie. Granit Xhaka et ses partenaires défient le Danemark à Copenhague, trois jours avant de se frotter à l'Irlande à Dublin. Ces deux rencontres doivent permettre à la troupe de Murat Yakin de repartir de l'avant après une fin de campagne qualificative chaotique. Elles offrent aussi à certains joueurs une dernière opportunité de convaincre le sélectionneur de les emmener à l'Euro.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme tous les 23 mars, c'est aujourd’hui la Journée météorologique mondiale. Cette journée souligne la contribution capitale qu'apportent les services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Toutes les informations sur le site de l'Organisation météorologique mondiale: https://wmo.int/fr/propos-de-lomm/journee-meteorologique-mondiale.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Deux semaines après le rejet du nutri-score par le Parlement fédéral, le détaillant Migros s'éloigne à son tour du système d'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires, indiquent samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La coopérative dit être en train de revoir sa stratégie en matière de produits. «Dans ce cadre, nous repensons également notre approche actuelle du nutri-score sur les marques propres Migros», explique-t-elle dans les journaux. Le groupe laitier lucernois Emmi indique, lui aussi, reconsidérer sa position sur le nutri-score, un retrait étant envisageable. En revanche, le groupe veveysan Nestlé veut continuer à miser sur le système d'étiquetage nutritionnel.

MARQUES: Le service de paiement Twint arrive pour la première fois en tête du sondage sur la réputation des 50 entreprises les plus importantes de Suisse de l'institut d'études de marché GFK, rapportent samedi 24 Heures et la Tribune de Genève. Pour sa première évaluation, Twint supplante le fabricant de produits alimentaires Zweifel et le détaillant Migros, qui se trouvent aux deuxième et troisième places. Suivent Ricola, les Chemins de fer fédéraux (CFF) et Rivella. La popularité des marques est mesurée à l'aide de trois critères: la qualité, la durabilité et le capital de sympathie.

RETRAITES: Le «oui» des Suisses à l'initiative de la 13e rente AVS va amener de l'argent supplémentaire dans les caisses des cantons par le biais des impôts prélevés sur cette rente, remarque samedi la Schweiz am Wochende. «Les recettes supplémentaires des cantons provenant de la 13e rente AVS doivent revenir directement ou indirectement à l'AVS», déclare dans l'hedomadaire Daniel Lampart, économiste en chef de l'Union syndicale suisse (USS). Il s'agit en effet d'un gros montant. La 13e rente AVS représentant 5 milliards de francs par an, les recettes fiscales supplémentaires pour la Confédération et les cantons s'élèveront à quelque 700 millions de francs. Mais ce sont surtout les cantons qui vont en profiter en recevant 600 millions, alors que la Confédération devra se contenter de 100 millions.

RETRAITES: Les directeurs financiers des entreprises commerciales s'opposent à une hausse des cotisations salariales pour financer la 13e rente AVS, révèle une enquête menée par la société d'audit et de conseil Deloitte et relayée samedi par le journal Blick. Ils préfèrent à 61% la solution du relèvement de l'âge de la retraite. Un peu plus de la moitié des directeurs financiers plaident pour une hausse de la TVA et l'autre pour des fonds fédéraux supplémentaires, qui devraient toutefois être économisés ailleurs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'actrice française Marion Game ("Scènes de ménage").

- Il y a 5 ans (2019): les forces arabo-kurdes aidées par les Etats-Unis proclament la fin du «califat» de l'Etat islamique (EI).

- Il y a 10 ans (2014): décès de l'ancien premier ministre espagnol Adolfo Suárez. Il était devenu chef du gouvernement un an après la mort du dictateur Franco et était considéré comme le père de la démocratie espagnole.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'actrice italienne Giulietta Masina ("La Strada"), épouse et complice de Federico Fellini. Elle était née en 1921.

- Il y a 50 ans (1974): décès de l'actrice française Clotilde Joano ("Les bonnes femmes», «Z», «Le Diable par la queue"). Elle était née le 3 janvier 1932 à Genève.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du réalisateur suisse Eric Thomas Koerfer, l'un des fondateurs du jeune cinéma de fiction suisse alémanique ("La mort du directeur du cirque de puces», «L'homme à tout faire").

Le dicton du jour

«S'il pleut à la Saint-Victorien, on ne ramassera que du foin».

