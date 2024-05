L'UDC lance son initiative pour la réintroduction des contrôles systématiques aux frontières

blue News et Keystone-ATS vous souhaite vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les délégués de l'UDC se réunissent ce samedi à Bâle pour lancer leur initiative «pour la protection des frontières» (archives) sda

ATS

Les points forts du jour

MEDIAS : La SSR désigne ce samedi à Berne le successeur de son directeur Gilles Marchand. La directrice de la culture de la SRF, Susanne Wille, fait figure de favorite. Le Conseil d'administration, composé de neuf membres et présidé par Jean-Michel Cina, se réunira d'abord dans la matinée. Le choix des candidats sera ensuite présenté aux 41 délégués. Ceux-ci éliront le successeur de Gilles Marchand, avant que la SSR ne communique son choix lors d'une conférence de presse.

PARTIS : Les délégués de l'UDC se réunissent ce samedi à Bâle pour lancer leur initiative «pour la protection des frontières». Ce texte exige la réintroduction des contrôles systématiques aux frontières suisses. Sa mise en oeuvre serait en contradiction avec l'accord de Schengen.

PARTIS : Le Centre réunit ce samedi ses délégués à Arbedo-Castione (TI), près de Bellinzone. Il doit notamment décider de son mot d'ordre sur la loi sur l'électricité, soumise en votation le 9 juin, ainsi que sur l'initiative pour la biodiversité, au menu des votations fédérales du 22 septembre.

CINEMA : Le Festival de Cannes s'achève ce samedi soir avec la proclamation du palmarès. Parmi les favoris pour la Palme d'Or figurent les films «Anora» du réalisateur américain Sean Baker et «The Substance» de la Française Corinne Fargeat, avec Demi Moore.

HOCKEY SUR GLACE – La Suisse joue sa place en finale du Championnat du monde samedi à Prague face au Canada (18h20). Après avoir vaincu le signe indien et éliminé l'Allemagne en quarts (3-1), les hommes de Patrick Fischer se frottent aux tenants du titre. Les hockeyeurs helvétiques tenteront de prendre leur revanche sur les joueurs à la feuille d'érable contre qui ils ont concédé leur seule défaite du tournoi lors du tour préliminaire (2-3).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du football. Le sport joue un rôle déterminant aussi bien dans la promotion de la paix que dans la réalisation des objectifs de développement durable. Dans ce contexte, le football occupe une position unique, en tant que sport pratiqué et célébré partout à travers le monde. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/football-day

Vu dans la presse

POLITIQUE : Le diplomate romand Jean-Daniel Ruch s'est exprimé au sujet de son retrait du poste de secrétaire d'Etat à la politique de sécurité. «J'avais contre moi le plus grand parti de Suisse (...), une agence d'espionnage au moins et les médias suisses alémaniques les plus puissants», rapportent les journaux alémaniques de Tamedia en citant ses mémoires. Il a donc choisi de se retirer plutôt que d'emprunter la voie juridique ou de laisser passer la tempête. Le diplomate a vécu des péripéties peu communes, qui ont agité la Berne fédérale l’automne passé, rapporte également le Temps. Le Département fédéral de la défense (DDPS) et sa cheffe Viola Amherd n’ont jamais détaillé les raisons de ce couac.

LA POSTE : Le responsable Réseau postal de la Poste, Thomas Baur, a proposé un réseau commun de tous les distributeurs automatiques de billets en Suisse. Selon lui, avec le recul de l'utilisation de l'argent liquide, il serait possible de développer un réseau optimal de distributeurs automatiques de billets, rapporte la «Schweiz am Wochenende». La population suisse resterait ainsi approvisionnée en argent liquide. Il est probable que Thomas Baur soit nommé responsable des distributeurs automatiques de billets de la Poste.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): décès de l'acteur allemand Horst Frank trois jours avant ses 70 ans. Connu notamment pour ses rôles de méchants, il a fait carrière au cinéma, à la télévision ainsi qu'au théâtre.

- Il y a 30 ans (1994): le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo sur les armes imposé en 1977 et toutes les autres sanctions contre l'Afrique du Sud.

- Il y a 70 ans (1954): Décès du photographe Robert Capa, l'inventeur du reportage de guerre. Il était né en 1913 à Budapest.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du chanteur français Pierre Bachelet. Auteur-compositeur, il avait signé plusieurs succès dont «Les Corons» ainsi que la musique du film «Emmanuelle». Il est décédé en 2005.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du réalisateur, acteur et marionnettiste américain Frank Oz («Star Wars», «Dark Crystal», «The Score").

- Il y a 85 ans (1939): naissance de l'acteur britannique Ian McKellen, le Gandalf de la trilogie du «Seigneur des anneaux».

- Il y a 90 ans (1934): Décès du compositeur anglais Gustav Holst ("Les Planètes"). Il était né en 1874.

Le dicton du jour

«Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré».

bas, ats