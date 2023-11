Les deux candidats à la succession de Berset annoncés dans la journée

Bonjour à toutes et à tous. Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! Pour contacter le desk: 058 909 50 30, suisse@keystone-ats.ch.

Deux des six candidats à la succession du conseiller fédéral socialiste Alain Berset seront lancés dans la course par le PS. De gauche droite, Roger Nordmann (VD), Daniel Jositsch (ZH), Evi Allemann (BE), Matthias Aebischer (BE), Jon Pult (GR) et Beat Jans (BS) (Archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: Le groupe socialiste annonce samedi à la mi-journée ses candidats définitifs pour l'élection au Conseil fédéral. Il en choisira deux parmi les six personnes en lice pour succéder au président de la Confédération Alain Berset, qui quitte le gouvernement à la fin de l'année. L'élection a lieu le 13 décembre.

VIOLENCE SEXISTE: Le monde célèbre samedi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des manifestations sont prévues à travers le monde, allant d'Istanbul à Paris, en passant par Madrid. En Suisse, une campagne de sensibilisation de 16 jours contre la violence psychologique débute samedi. Elle est coordonnée pour la première fois dans tout le pays. Plus de 250 organisations participent aux manifestations et actions.

CURLING: En curling, les Suissesses du CC Aarau disputent samedi à 10h00 la finale des championnats d'Europe contre l'Italie à Aberdeen, en Ecosse. Invaincue lors du Round Robin, l'équipe argovienne, qui a gagné les quatre dernières éditions des Mondiaux, semble avoir toutes les cartes en main pour décrocher un premier sacre européen.

Vu dans la presse

CORONAVIRUS: Des milliers de versements des indemnités de chômage partiel octroyées pendant la pandémie de Covid-19 n'ont pas encore été contrôlés, constatent samedi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. Or il y a urgence, car à partir du milieu de 2025, les versements de la première vague de la crise commenceront à être prescrits, notent-ils. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) contrôle en temps normal entre 50 et 150 entreprises par an. Pour la période de la crise sanitaire, il faudrait réaliser près de 5000 contrôles. La Confédération suisse a distribué 16,2 milliards de francs d'indemnités de chômage partiel pendant la pandémie, soit plus que jamais auparavant.

REDEVANCE: La part du produit de la redevance radio-TV que la SSR reçoit annuellement sera réduite avec le projet du Conseil fédéral d'abaisser la redevance de 335 à 300 francs par ménage et par année, confirme dans la Schweiz am Wochenende de samedi Franziska Ingold, responsable de l'information du ministre des médias Albert Rösti. «En raison de la réduction de la redevance, le plafond devra être abaissé», explique-t-elle dans le journal, ce qui veut dire que les radios et télévisions publiques devront se contenter de moins d'argent. Le Conseil fédéral propose de réduire la redevance radio-TV à 300 francs pour contrer l'initiative de l'UDC «200 francs, ça suffit».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): des opposants au gouvernement thaïlandais paralysent l'aéroport international de Bangkok. Plus de 300'000 passagers et de nombreux touristes sont bloqués durant une semaine. Le 2 décembre, la cour constitutionnelle ordonne la dissolution du parti au pouvoir, le PPP, pour fraude électorale.

- Il y a 30 ans (1993): décès de l'écrivain britannique Anthony Burgess ("Orange mécanique», «Les Puissances des ténèbres"). Il était né en 1917.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine».

