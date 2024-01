La colère des agriculteurs gagne les campagnes suisses

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En France, les syndicats ont exigé des mesures concrètes de la part du gouvernement pour répondre à leurs doléances. IMAGO/ABACAPRESS

Les points forts du jour

PARTIS: L'UDC se réunit samedi à Bürglen (UR) pour son assemblée des délégués. Le parti doit déterminer ses mots d'ordre pour les deux objets soumis à votation le 3 mars, à savoir l'initiative des syndicats pour une 13e rente AVS et l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR. Les délégués sont aussi appelés à se prononcer sur le mandat de négociation du Conseil fédéral avec l'Union européenne.

PARTIS: Les Vert-e-s se rassemblent samedi à Lucerne pour leurs mots d'ordre sur les deux initiatives fédérales sur les retraites soumises au peuple le 3 mars. Ils doivent aussi adopter leurs recommandations sur le référendum sur l'extension du trafic autoroutier. Les délégués écologistes doivent encore adopter une résolution demandant le renforcement de la SSR.

HOLOCAUSTE: Le monde célèbre samedi la journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette journée commémore la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau en 1945. Dans un message publié vendredi, la présidente de la Confédération suisse Viola Amherd avait estimé que «se souvenir de l'Holocauste et commémorer les victimes du nazisme est à fois utile et nécessaire».

FOOTBALL: Servette reçoit Yverdon samedi dans le premier derby romand de la deuxième phase de la Super League de football, tandis que Stade Lausanne-Ouchy (SLO) devra confirmer son succès obtenu à Lugano avec la réception de Winterthour. La venue d'Yverdon à La Praille ne devrait pas être une formalité pour les Genevois. Les Vaudois ont su rebondir après le licenciement de leur entraîneur Marco Schällibaum et leur victoire mardi contre Lucerne leur permet toujours de croire à une place dans le top 6 pour la dernière phase du championnat. Pour le SLO, c'est une question de survie. Un bon résultat contre Winterthour lui permettrait de ne pas être complètement décroché à la dernière place.

Vu dans la presse

POSTE: Le ministre de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti, en charge de La Poste, veut supprimer le courrier A, annonce samedi la Schweiz am Wochenende. Il doit présenter mercredi une note de discussion en ce sens au Conseil fédéral. L'UDC bernois veut un courrier unique à partir de 2030, avec une distribution des lettres dans les deux jours ouvrables. Son projet table sur une distribution plus rapide que l'actuel courrier B, mais plus lente que le courrier A. Depuis l'instauration de ce dernier en 1991, La Poste a toujours refusé de le supprimer, rejetant toutes les propositions allant dans ce sens.

AGRICULTURE: La colère des agriculteurs de plusieurs pays européens gagne les campagnes suisses, rapporte samedi le quotidien 24 Heures. De petites opérations ont débuté en Suisse romande, comme celle de tourner à l'envers des panneaux d'entrée de localité. En quelques heures, plus de 1400 personnes du monde paysan romand ont rejoint le groupe «Révolte agricole Suisse CH» sur le réseau social Facebook. Le but est de synchroniser les actions, explique dans le journal Arnaud Rochat, agriculteur à Bavois (VD). Il dit vouloir «profiter du mouvement chez nos voisins pour résoudre le problème de fond de l'agriculture en Suisse».

REDEVANCE: Les associations sportives rejettent l'initiative populaire visant à réduire de moitié la redevance radio-TV et le projet de la réduire à 200 francs, que le ministre de la communication Albert Rösti y oppose, indique samedi le Blick. Swiss Olympic parle d'"un danger pour les reportages sportifs de la SSR et donc pour l'ensemble du sport suisse». Les médias privés ne reprendraient plus les productions sportives coûteuses, ajoute l'organisation, car elles ne rapportent pas d'argent en Suisse. Et si les manifestations sportives ne sont plus retransmises à la télévision, il sera plus difficile de trouver des sponsors, poursuit Swiss Olympic, qui voit une menace pour la survie des événements sportifs. Swiss-Ski et l'Association suisse de football ASF ont également fait part de leurs inquiétudes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): décès du chanteur folk américain Pete Seeger ("If I Had a Hammer», «Where Have All the Flowers Gone», «We Shall Overcome"). Il était né en 1919.

- Il y a 60 ans (1964): la France établit des relations diplomatiques avec la Chine.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du batteur britannique Nick Mason, membre du groupe Pink Floyd.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de la militante pacifiste nord-irlandaise Mairead Corrigan, lauréate du prix Nobel de la paix 1976.

- Il y a 90 ans (1934): naissance d'Edith Cresson, première femme à accéder au poste de premier ministre en France.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de l'entrepreneur et milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed. Son fils Dodi était le dernier amant de la princesse Diana. Mohamed Al-Fayed est décédé le 30 août 2023.

Le dicton du jour

«S'il ne pleut en janvier, paysan étaye ton grenier».

bas, ats