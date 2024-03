Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des policiers gardent une synagogue à Wiedikon, à Zurich, le 4 mars 2024, deux jours après l’agression qui a visé un juif orthodoxe. KEYSTONE

Les points forts du jour

SKI ALPIN: La Suissesse Lara Gut-Behrami pourrait bien devenir la vedette des compétitions de la coupe du monde de ski alpin du week-end, au cours duquel les hommes sont au repos forcé après l'annulation de l'étape de Kranjska Gora. La Tessinoise peut s'assurer la victoire finale en coupe du monde de géant samedi à Are. Victorieuse des deux dernières courses disputées dans la discipline, elle compte 135 points d'avance sur sa dauphine, l'Italienne Federica Brignone, au classement de la spécialité, avec encore deux épreuves au menu cette saison. Are sera également le théâtre dimanche d'un slalom, qui devrait être marqué par le retour de l'Américaine Mikaela Shiffrin.

FOOTBALL: La 27e journée de la Super League de football va mettre aux prises samedi Yverdon-Sport, qui vient de subir trois défaites, au FC Zurich. Neuvièmes au classement avec 30 points, les Vaudois sont sous la menace de Grasshopper Zurich et de Lausanne-Sport avec 29 unités. Les Zurichois se déplacent, quant à eux, à Winterthour pour le derby cantonal. Le LS se rend pour sa part dimanche à Genève pour défier Servette.

PARTIS: Les Jeunes UDC Suisse tiennent samedi à Thoune (BE) leur assemblée des délégués. La formation doit renouveler une grande partie de son comité directeur. L'actuel président David Trachsel, 29 ans, quittera son poste lors de l'assemblée après quatre ans, afin de se concentrer sur sa famille. Cinq autres membres de la direction du parti partent avec lui.

Vu dans la presse

ANTISÉMITISME: Il ne faut pas «tirer des conclusions d'un cas isolé sur l'ensemble d'un groupe de population, comme par exemple les quelque 400'000 musulmans vivant ici» en Suisse, déclare samedi dans Schweiz am Wochenende Ralph Lewin, le président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), à propos de l'attaque au couteau d'un juif il y a une semaine à Zurich. Il appartient à l'enquête de déterminer ce qui a poussé l'agresseur, un Suisse de 15 ans d'origine tunisienne, à commettre son acte, ajoute-t-il. «Ce jeune a grandi en Suisse», remarque M. Lewin. Il faut clarifier ce qui lui est arrivé et si et comment sa radicalisation aurait pu être détectée et son acte empêché, ajoute-t-il. Mais il est également clair qu'il ne peut pas y avoir de sécurité à 100%, même si cela est difficile à accepter, relève encore M. Lewin.

MATÉRIEL DE GUERRE: Les responsables de la politique de sécurité du PS, du Centre et du PLR ont trouvé un accord vendredi sur la transmission de matériel militaire suisse à des pays tiers en guerre, affirment samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. L'astuce repose sur le fait que ce ne serait plus à la Suisse de décider, mais au pays qui veut transmettre les armes. Cette disposition ne s'appliquerait que pour un groupe d'Etats démocratiques. Une autre condition serait que l'Etat fasse usage de son droit d'autodéfense en vertu du droit international public.

POLLUTION: La vidange du barrage des Toules, à Bourg-Saint-Pierre (VS), ne s'est pas déroulée comme prévu mercredi et a provoqué une lave torrentielle, qui s'est écoulée dans la rivière Dranse d'Entremont, indique samedi Le Nouvelliste. «En fin de vidange, il s'est avéré qu'il y avait plus d'alluvions que prévu. Elles sont parties dans la rivière», déclare James Derivaz, le directeur de Dransenergie, société chargée des travaux. Les rejets de sable dépassent les valeurs autorisées par la loi. Des travaux de rinçage seront nécessaires. La lave torrentielle a également eu un fort impact sur la faune piscicole, dont l'ampleur exacte n'est pas encore connue, et le turbinage de l'eau pour produire de l'électricité n'est plus possible dans l'immédiat.

ÉGLISE CATHOLIQUE: La Conférence des évêques suisses (CES) s'est opposée à la nomination à la direction du centre catholique des médias de la journaliste Annalena Müller, écrit samedi le Blick. Cette docteure en histoire spécialisée dans l'histoire des monastères a régulièrement mis l'Église en ébullition avec ses articles sur le site en ligne kath.ch, notamment sur la virginité de Marie ou sur les cas d'abus. La CES n'a pas souhaité s'exprimer auprès du journal. Des négociations sont encore en cours pour intégrer Mme Müller dans la direction du centre de médias. Une réunion de crise doit avoir lieu mardi.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): cinq corps sont découverts après un important incendie dans une maison à Yverdon-les-Bains (VD). L'enquête conclut que le père de famille a tué sa femme et ses trois enfants, mis le feu à la maison et s'est suicidé.

- Il y a un an (2023): un ancien membre des Témoins de Jéhovah tue sept personnes dans son ancienne communauté à Hambourg, avec qui il était en conflit, avant de se donner la mort.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain américain Charles Bukowski ("Mémoires d'un vieux dégueulasse», «Souvenirs d'un pas grand-chose», «Contes de la folie ordinaire"). Il était né en 1920.

- Il y a 65 ans (1959): la poupée Barbie est présentée pour la première fois au public lors d'un salon du jouet à New York.

- Il y a 130 ans (1894): naissance l'écrivain suisse Frank Arnau, auteur de romans policiers ("La chaîne fermée"). Il est décédé en 1976.

Le dicton du jour

«Quand mars entre comme un mouton, il sort comme un lion».

