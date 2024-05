blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Depuis octobre 2023, 52 personnes se sont annoncées auprès de la Commission, dont 32 depuis le début de l'année. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

SANTE: Les négociations marathon pour tenter de trouver un consensus historique sur la prévention et la lutte contre les pandémies entrent dans leur dernière ligne droite vendredi à Genève. Mais un accord reste incertain. Les lignes de fracture n'étaient toujours pas comblées à l'aube de la dernière journée de pourparlers.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se veut pourtant optimiste quant à la conclusion d'un accord. Les négociateurs s'étaient accordé quinze jours supplémentaires de pourparlers, qui ont repris le 29 avril au siège de l'OMS.

PARTIS POLITIQUES: Les communistes de Suisse veulent former un nouveau parti, le Parti communiste révolutionnaire. Leur congrès fondateur s'ouvre ce vendredi pour trois jours. Le Parti communiste suisse, créé en 1921, avait existé jusqu'à son interdiction durant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il a adhéré au futur Parti suisse du travail, aussi appelé Parti ouvrier et populaire.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse entame vendredi le Championnat du monde à Prague face à la Norvège (16h20). En République tchèque, la sélection de Patrick Fischer veut se racheter après plusieurs éliminations décevantes en quart de finale. Il faudra d'abord terminer parmi les quatre premiers du groupe A, dans lequel figure notamment le Canada, la Finlande et la Tchéquie. Pour y parvenir, la Suisse pourra compter sur le renfort de plusieurs joueurs de NHL, dont le défenseur bernois de Nashville Roman Josi.

Vu dans la presse

EGLISE CATHOLIQUE: Il n'y aura bientôt plus assez d'argent pour les victimes d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique. Il reste aujourd'hui dans le fonds d'indemnisation assez d'argent pour encore quatre ou cinq cas, indique sur le site cath.ch la présidente de la Commission pour l'indemnisation des victimes d'abus sexuels commis dans le contexte ecclésial et prescrits, Liliane Gross.

Celle-ci a indiqué en début de semaine au Blick avoir déposé une demande extraordinaire auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir continuer à indemniser les victimes. Les demandes d'indemnisation, plus nombreuses depuis la publication en septembre de l'étude de l'Université de Zurich, expliquent cette situation. Depuis octobre 2023, 52 personnes se sont annoncées auprès de la Commission, dont 32 depuis le début de l'année.

DIPLOMATIE: Après l'Allemagne et l'Autriche, les membres du Parlement suisse se sont rendu le plus souvent en Hongrie et en Russie au cours des 70 dernières années. Entre 1949 et 2023, huit voyages ont eu lieu en Russie et en Hongrie, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Le classement a été pondéré en fonction du nombre de participants.

La France et la Grande-Bretagne se trouvent ainsi aux cinquième et sixième rangs, avec également huit visites diplomatiques. Les invitations envoyées par politesse après une visite en Suisse expliqueraient ce résultat, selon l'ambassadeur Claudio Fischer, responsable des relations internationales du Parlement suisse. Avec la Russie, c'était surtout le cas dans le passé.

ALIMENTATION: Les produits carnés contribueront de moins en moins au chiffre d'affaires de l'entreprise suisse spécialisée dans la viande Bell. L'assortiment d'aliments industriels est plus intéressant que la production de viande, déclare son patron Lorenz Wyss dans la NZZ.

La société réalise près de 30% de son chiffre d'affaires grâce à ses aliments industriels, tandis que les marges sont généralement modestes pour la viande. Laurent Wyss dit en outre voir trois problèmes pour la production de viande de substitution: le goût, le naturel et le prix.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.05.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Le Cirque Nock, le plus ancien de Suisse, cesse ses activités après 158 ans d'existence.

- Il y a 15 ans (2009): Décès du chirurgien et orthopédiste bernois Maurice Edmond Müller. Il est considéré comme le pionnier de l'ostéosynthèse, méthode qui permet de traiter les fractures à l’aide de vis, de clous ou de plaques de métal. Il était né à Bienne le 28 mars 1918.

- Il y a 30 ans (1994): Exécution du tueur en série américain John Wayne Gacy dans la prison de Stateville, dans l'Illinois. Surnommé le «clown tueur», il avait été condamné à 21 peines de prison à vie plus 12 peines de mort pour 33 meurtres.

- Il y a 75 ans (1949): Bonn devient la capitale de la République fédérale d’Allemagne (RFA).

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de la créatrice de mode italienne Miuccia Prada.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'écrivaine et comédienne italienne Goliarda Sapienza ("L'art de la joie"). Elle est décédée le 30 août 1996.

- Il y a 125 ans (1899): Naissance de l’acteur et danseur américain Fred Astaire. Il est décédé le 22 juin 1987.

- Il y a 250 ans (1774): Décès du roi de France Louis XV. Il était né le 15 février 1710.

Le dicton du jour

«C'est à la Saint-Antonin, que vend son vin le malin»

ro, ats