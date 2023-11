blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Poste utilise l'intelligence artificielle

La Poste utilise l'intelligence artificielle (IA) pour rendre ses services plus efficients et réduire ses coûts, indique le président de son conseil d'administration, Christian Levrat, interrogé vendredi dans La Liberté, Le Courrier, ArcInfo et Le Nouvelliste.

70% des requêtes des clients qui parviennent dans le canal de discussion (chat) de La Poste sont traitées directement par un robot conversationnel, ajoute l'ancien président du parti socialiste suisse.

«L'intelligence artificielle nous sert aussi à planifier les tournées des facteurs en y intégrant des éléments sur la circulation ou la météorologie», précise-t-il.

CYBERCRIMINALITÉ

La Suisse s'est engagée avec une cinquantaine d'autres Etats à ne plus verser de rançon après un piratage informatique par rançongiciel (ransomware), rapportent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Elle figure parmi les signataires d'une déclaration, entérinée jeudi dernier à Washington à l'issue de la troisième rencontre des pays participant à l'initiative internationale de lutte contre les «ransomwares», lancée par les Etats-Unis d'Amérique.

Les signataires se sont entendus pour «se répartir les moyens de la lutte contre les 'ransomwares'». Ils veulent notamment s'appuyer sur le GAFI, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, pour «bloquer l'écosystème du paiement de rançons».

SANTÉ

Le fabricant de médicaments génériques Sandoz a entamé des démarches juridiques contre la décision de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) déclarant contraire à la loi la publicité pour les médicaments délivrés sur ordonnance dans les cabinets médicaux, indiquent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Une procédure administrative a été ouverte, annonce dans les journaux l'entreprise, qui a suspendu les accords concernés avec les médecins. La publicité dans les vitrines des pharmacies n'est pas touchée par la décision de l'OFSP.

Les points forts du jour

JUSTICE

Dans l'affaire Nzoy, un Zurichois de 37 ans tombé sous les balles d'un policier à Morges (VD) en août 2021, une commission indépendante doit livrer vendredi ses résultats intermédiaires à Lausanne. Son enquête a été menée par Border Forensics en collaboration avec la Commission indépendante d'experts constituée en mai dernier pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): décès de Miriam Makeba, ambassadrice de la culture noire sud-africaine et militante anti-apartheid ("Pata Pata"). Elle était née en 1932.

- Il y a 40 ans (1983): le premier virus informatique est présenté par l'étudiant Fred Cohen à l'université de Californie du Sud.

- Il y a 40 ans (1983): Bill Gates annonce le lancement de la première version de Windows.

- Il y a 80 ans (1943): les nazis exécutent trois prêtes catholiques et un pasteur luthérien qui avaient critiqué publiquement les atrocités commises par le régime national-socialiste. Les trois prêtres «martyrs de Lübeck» seront béatifiés le 25 juin 2011.

- Il y a 85 ans (1938): décès du président turc Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne.

- Il y a 95 ans (1928): naissance du compositeur et chef d'orchestre italien Ennio Morricone, connu pour ses musiques de films ("Pour une poignée de dollars», «Le bon, la brute et le truand», «Mission"). Il avait reçu un Oscar d'honneur en 2007. Il est décédé le 6 juillet 2020.

Le dicton du jour

«A la Saint Léon, mets tes artichauts en monts».

