Alain Berset, futur citoyen strasbourgeois au salaire juteux?

SANTÉ: Le syndicat suisse des services publics (SSP) lance officiellement vendredi le référendum contre le financement uniforme des soins ambulatoires, stationnaires et de longue durée. Ce projet prévoit que les cantons versent 26,9%, le reste étant à charge des assureurs.

Le SSP avait déjà annoncé son référendum à la fin décembre, dénonçant une réforme «radicale, antisociale et antidémocratique». Le syndicat critique fortement le transfert de responsabilité des cantons vers les caisses maladie.

PROCHE-ORIENT: Israël doit répondre vendredi devant la plus haute juridiction de l'ONU aux allégations selon lesquelles l'Etat hébreu commettrait un «génocide» à Gaza. L'Afrique du Sud a saisi le mois dernier en urgence la Cour internationale de justice (CIJ) arguant qu'Israël viole la convention de l'ONU sur le génocide, signée en 1948 à la suite de l'Holocauste. Pretoria souhaite que les juges enjoignent à Israël d'arrêter «immédiatement» la campagne militaire lancée à Gaza après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre.

CONSEIL DE L'EUROPE: Si l'ancien conseiller fédéral Alain Berset parvenait à se faire élire au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, il serait amené à déménager à Strasbourg, en France, relatent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung, la St. Galler Tagblatt et le Blick.

En tant que chef d'une institution internationale, il se trouverait au niveau protocolaire d'un chef d'Etat et de gouvernement. Il logerait dans la prestigieuse villa Massol et disposerait d'un chauffeur privé.

Son salaire s'élèverait, selon le dernier rapport financier disponible, à plus de 300'000 euros par an, qu'il pourrait exonérer complètement de l'impôt sur le revenu en tant que fonctionnaire international. Il devrait cependant probablement renoncer à une partie de sa retraite de conseiller fédéral de 236'000 francs par an.

POSTE: Alors que La Poste paie des boulangeries, des pharmacies ou des magasins d'alimentation pour proposer ses services lorsqu'elle ferme une agence dans un village, de plus en plus de ces magasins décident de ne plus offrir de services postaux, constatent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

La Poste chiffre à 6% par an la proportion d'agences dans les commerces cessant leur activité. Avec 1239 sites de ce type, cela fait 74 fermetures par an. Lors d'une fermeture, La Poste s'efforce de trouver un autre commerce prêt à accueillir ses services, ce qu'elle réussit à faire dans la plupart des cas, indique une porte-parole dans les journaux.

- Il y a un an (2023): Ignazio Cassis est le premier conseiller fédéral à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Il participe à un débat public sur le respect de l'Etat de droit dans le monde.

- Il y a un an (2023): décès de la chanteuse Lisa Marie Presley, fille unique du «King» Elvis Presley, à l'âge de 54 ans. Elle avait sorti trois albums en studio et avait aussi été actrice. Mais c'est surtout par sa vie privée que la chanteuse, quatre fois divorcée, a souvent fait la une des journaux.

- Il y a 15 ans (2009): décès du réalisateur, acteur, producteur et scénariste français Claude Berri, figure incontournable du 7e art en France. Il avait produit notamment «Bienvenue chez les Ch'tis» de Dany Boon, plus gros succès français au box-office avec plus de 20 millions de spectateurs, mais aussi «Tess» de Roman Polanski, «La Reine Margot» de Patrice Chéreau, ainsi que des films d'Eric Rohmer, Maurice Pialat, André Téchiné, Jean-Jacques Annaud, Claude Zidi, Alain Chabat ou Costa-Gavras.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de Jeff Bezos, fondateur du géant américain du commerce en ligne Amazon.

- Il y a 65 ans (1959): fondation du label de disques Motown, en fait Motown Record Company, L. P. Il est créé sous le nom de Tamla Record Company par Berry Gordy à Detroit.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du guitariste suédois Per Gessle, membre du groupe Roxette ("It must have been love).

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur allemand Ralf Moeller ("Gladiator").

- Il y a 75 ans (1949): naissance du footballeur et entraîneur allemand Ottmar Hitzfeld, entraîneur de l'équipe nationale suisse de 2008 à 2014.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du réalisateur américain Wayne Wang ("Smoke").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'écrivain japonais Haruki Murakami.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du boxeur américain Joe Frazier. Il fut en son temps le plus grand rival de Mohamed Ali.

- Il y a 125 ans (1899): naissance du chimiste suisse Paul Hermann Müller, lauréat du prix Nobel de médecine en 1948. Il a été récompensé «pour la découverte de la haute efficacité du DDT comme poison de contact contre plusieurs arthropodes». C'était la première fois que ce prix était décerné à une personne qui n'était pas biologiste ou médecin. Il est décédé en 1965.

«Cadeau de janvier, ingratitude de février».

