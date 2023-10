blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Philip Morris finance la campagne de la droite. Le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), qui devra bientôt analyser la révision de la loi sur les produits du tabac au sein de la commission compétente, ne voit aucun conflit d'intérêts. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis va une nouvelle fois aborder la situation actuelle au Proche-Orient. Il doit s'exprimer ce vendredi à la mi-journée devant la presse au CERN, en marge du sommet de l'Anticipateur de Genève sur la science et la diplomatie (GESDA) qui rassemble 1200 participants. Swiss va en outre envoyer un quatrième vol de rapatriement en Israël. Il décollera de Zurich à 11h00. Le retour en Suisse est prévu à 20h20.

JUSTICE: Accusé d'avoir calomnié et diffamé l'islamologue Tariq Ramadan, un journaliste comparaît devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève. En première instance, le journaliste âgé de 72 ans avait été acquitté par le Tribunal de police. L'article controversé était paru dans l'hebdomadaire français Le Point en novembre 2018.

Vu dans la presse

FEDERALES 2023: Le cigarettier Philip Morris finance la campagne de la droite. Le groupe a donné 35'000 francs à l'UDC fin juin et le même montant au PLR en août pour l'élection au Conseil national, indique le 24 Heures.

Le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), qui devra bientôt analyser la révision de la loi sur les produits du tabac au sein de la commission compétente, ne voit aucun conflit d'intérêts. Le député Pierre-Yves Maillard (PS/VD) estime pour sa part que ce type de financement devrait être interdit.

FEDERALES 2023 BIS: Pas moins de 41% des Suisses perçoivent la situation migratoire comme très préoccupante, selon un sondage réalisé par Ipsos pour Le Temps. Les personnes âgées et les Alémaniques sont plus inquiets que les jeunes et les Romands.

L'UDC est le parti perçu comme le plus apte à régler cette question qui influencera le vote de 66% des Suisses, selon le sondage. Pas moins de 28% des sondés le placent en tête, devant le PS (14%) et le PLR (10%), tandis que 26% des sondés n'accordent leur confiance à aucun parti.

HARCELEMENT: Plusieurs employées du KFC de la Praille à Genève dénoncent des agressions sexuelles commises par un manager depuis son entrée en fonction en 2021. Il n'aurait quitté l'entreprise que deux ans plus tard, douze mois après les premiers signalements, indique Le Courrier.

Une des victimes déclarées a en outre été licenciée. Le syndicat SIT a annoncé la saisie imminente du Tribunal des prud'hommes contre ce licenciement.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.10.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1963): Naissance de l'actrice suisse Anne Bennent ("Un amour de Swann», «L'Amour des femmes").

- Il y a 80 ans (1943): Naissance du constructeur automobile suisse Peter Sauber, ancien propriétaire de l'équipe de Formule 1 qui portait son nom.

- Il y a 80 ans (1943): L'Italie passe du côté des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et déclare la guerre au Reich allemand.

- Il y a 85 ans (1938): Décès du dessinateur de bande dessinée américain Elzie Segar, le père de «Popeye» (1929).

- Il y a 100 ans (1923): Ankara remplace Istanbul comme capitale de la Turquie.

Le dicton du jour

«Pour la Saint-Géraud, les châtaignes sont au chaud»

ro, ats