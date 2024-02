blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

DEFENSE: Le secrétaire général de l'ONU António Guterres ouvrira vendredi la 60e conférence sur la sécurité de Munich, à laquelle sont attendus quelque 50 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi seront présents à la conférence qui se veut un véritable baromètre des relations transatlantiques.

La ministre de la défense Viola Amherd, quant à elle, n'y participera pas. Une série de rencontres bilatérales entre dirigeants étrangers sont prévues pour des discussions autour du soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie et de la situation au Moyen-Orient.

ARMEE: Le manque de liquidités de l'armée, rendu public il y a deux semaines, continue d'occuper le monde politique. Deux jours après les déclarations de la ministre de la défense Viola Amherd devant les médias, selon lesquelles la situation n'a rien d'exceptionnel, la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) va se pencher de manière approfondie sur le dossier.

Elle souhaite obtenir des éclaircissements sur la situation financière de l'armée et clarifier différentes questions en suspens. Des représentants de la CdF-N se présenteront devant les médias au Palais fédéral à l'issue de la séance.

ENERGIE: Une large alliance issue du monde politique, de l'économie et de la société civile dépose vendredi à la Chancellerie fédérale les plus de 100'000 signatures nécessaires pour l'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)».

Le texte veut établir des responsabilités claires pour un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse et autoriser tous les modes de production d'électricité climatiquement neutres et respectueux de l'environnement.

SKI ALPIN: Crans-Montana accueille la Coupe du monde féminine. Deux descentes, vendredi et samedi, ainsi qu'un super-G, dimanche, figurent au menu. Lara Gut-Behrami bénéficie donc d'une superbe opportunité de prendre le large au classement général en l'absence de Mikaela Shiffrin, qu'elle a dépassée pour cinq points le week-end dernier. La Tessinoise, qui reste sur trois victoires en trois courses (deux en géant, une en super-G), peut également conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de super-G.

Vu dans la presse

MUSÉE: Le musée du jouet du fabricant Franz Carl Weber (FCW) a fermé ses portes. Pas moins de 3000 poupées, figurines et trains, désormais à vendre, doivent céder la place à une filiale de Müller, écrit la NZZ. La chaîne de drogueries Müller a repris FCW l'année dernière.

Le musée a conservé pendant 70 ans des milliers d'antiquités qui reflètent la vie des époques précédentes en petit format. Sur les 3000 jouets, une centaine aurait une valeur financière. «Les vieux jouets sont comme des timbres, ils avaient autrefois beaucoup de valeur, mais aujourd'hui plus personne n'en veut», commente Fredi Heymann, président de la fondation du musée du jouet.

DIPLOMATIE: Les Etats-Unis et d'autres pays n'ont jusqu'à présent pas montré d'intérêt pour le Sommet sur la paix en Ukraine que la Suisse veut organiser. Washington ne voit pour le moment pas l'intérêt d'une telle rencontre, indiquent des sources bien informées aux titres alémaniques du groupe Tamedia. Il n'y aurait toutefois pas eu de refus formel jusqu'à présent.

Outre les Etats-Unis, le sommet n'a pas non plus suscité un grand intérêt de la part des pays du BRICS, selon le journal. Il s'agit notamment de la Russie, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Le Conseil fédéral ne renonce pas pour autant, selon des sources proches du Conseil fédéral. Les conseillers fédéraux sont tenus d'évoquer le sommet lors de leurs contacts internationaux.

PROCHE-ORIENT: Des joyaux archéologiques du territoire palestinien, entreposés dans les Ports francs de Genève depuis quinze ans, pourraient à nouveau être exposés en Suisse. La ville de Genève est désireuse de rencontrer son propriétaire, le collectionneur palestinien Jawdat Khoudary qui a fui la bande de Gaza en direction de l'Egypte, en vue d'une éventuelle exposition, indique Le Temps.

Plusieurs villes ont également déjà manifesté leur intérêt. Le Musée d'art et d'histoire de la cité de Calvin avait exposé une bonne partie de la collection de Jawdat Khoudary en 2007. Il s'agit de ses derniers trésors, son musée qu'il avait fait construire à Blakhiyah, sur le site de l'ancienne cité grecque d'Anthédon, ayant été détruit.

JUSTICE: La plateforme extrémiste «La Hallebarde» a été condamnée pour ses propos racistes et homophobes proférés dans vingt de ses articles. Le Ministère public central vaudois a condamné trois contributeurs de ce média pour diffamation, discrimination et incitation à la haine, indique le 24 Heures.

Ces infractions ont été constatées après une plainte déposée en 2022 par une collaboratrice du journal et l'éditeur Tamedia. La journaliste avait, sur la plateforme extrémiste, été critiquée sur son physique, jugée incompétente et charmée par les membres de la communauté gitane, après avoir écrit un article autour des gens du voyage. Les condamnés ont écopé d'une peine de jours-amende, avec sursis pour deux d'entre eux et sans sursis pour le troisième.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur suisse Bruno Ganz, connu notamment pour son interprétation d'Adolf Hitler dans «Der Untergang» ("La Chute"). Il était né en 1941.

- Il y a 25 ans (1999): Des Kurdes manifestent dans toute l'Europe, y compris en Suisse, contre l'arrestation d'Abdullah Öcalan, chef de l'organisation séparatiste kurde PKK.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance du tennisman américain John McEnroe, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem.

- Il y a 65 ans (1959): Fidel Castro prête serment comme chef du gouvernement cubain. Il occupera ce poste pendant 49 ans, jusqu'à ce qu'il cède le pouvoir à son frère Raúl en 2008 pour des raisons de santé.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'écrivain américain Richard Ford, lauréat du prix Pulitzer ("Independence Day").

- Il y a 85 ans (1939): Mort de l'écrivain autrichien Jura Soyfer dans le camp de concentration de Buchenwald. Il était né en 1912.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance du sculpteur et artiste bernois Bernhard Luginbühl à 82 ans. Ami de Jean Tinguely, il était considéré comme l'un des plus importants artistes suisses contemporains.

Le dicton du jour

«S'il neige à la Saint-Onésime, la récolte est à l'abîme»

ro, ats