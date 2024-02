En Suisse, les pauvres et les riches ne se mélangent pas

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Les points forts du jour

UE: Après la commission de politique extérieure du National, l'UDC, economiesuisse et l'USS, c'est au tour de la Conférence des gouvernements cantonaux de prendre position, ce vendredi devant les médias, sur le projet de mandat de négociation avec l'Union européenne. Les salaires, la main-d'oeuvre étrangère et la souveraineté juridique font partie des sujets «chauds» dans les discussions en Suisse.

CONTESTATIONS: les mouvements sociaux se multiplient depuis quelques semaines en Europe, de la Finlande au Portugal en passant par l'Allemagne, la France ou la Belgique. Cette fin de semaine permettra de voir si les contestations tous azimuts, mais en particulier dans l'agriculture, s'essoufflent ou au contraire prennent de l'ampleur.

TENNIS: Privée de ses deux meilleurs joueurs, Stan Wawrinka et Dominic Stricker, l'équipe de Suisse a un sacré défi à relever dans les qualifications de la Coupe Davis vendredi et samedi à Groningue. Son joueur le mieux classé est le Zurichois Leandro Riedi, 175e du classement ATP.

En face, les Pays-Bas alignent le 29e joueur mondial Tallon Griekspoor et le quart de finaliste de l'US Open 2021 Botic van de Zandschulp (ATP 63). Le vainqueur de cet affrontement obtiendra son ticket pour la phase de groupes au mois de septembre.

Vu dans la presse

STATUT SOCIAL: Un indice du statut socio-économique a mis en évidence une ségrégation de la population dans les villes suisses. Les pauvres et les riches ne vivent donc pas côte à côte, rapportent les journaux de Tamedia. Les grandes villes de Suisse alémanique, en particulier, seraient peu mélangées.

Les petites villes comme Burgdorf (BE) ou Kreuzlingen (TG) sont un peu plus diversifiées en fonction du statut socio-économique. L'image est différente dans des villes comme Genève ou Lausanne, où la politique du logement fait l'objet d'investissements importants.

BLESSURES À SKI: Pendant les fêtes, l'hôpital cantonal des Grisons a pris en charge un nombre record de blessés lors de sports d'hiver. Par rapport à l'année précédente, il y a eu 30 pour cent de blessés en plus, a déclaré Christoph Sommer, médecin-chef du service de chirurgie générale et traumatologique, à CH Media. L'hôpital cantonal des Grisons a enregistré jusqu'à présent plus de blessures légères et moins de blessures graves cet hiver.

