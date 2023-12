blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Alain Berset applaudi par les membres de la Chambre basse à la fin de ce qui devrait être sa dernière apparition au Conseil des Etats, jeudi 21 décembre 2023. KEYSTONE

Les points forts du jour

SESSION D'HIVER: La première session parlementaire de la 52e législature prend fin vendredi. Onze objets sont soumis aux votations finales. Parmi eux, le projet de financement uniforme des soins stationnaires, ambulatoires et de longue durée. Le Parlement s'est saisi de ce dossier durant quatorze ans.

CONSEIL FEDERAL: Le Conseil fédéral tient sa dernière séance de l'année. C'est également la dernière session après 12 ans de fonction pour le Fribourgeois Alain Berset qui remettra son département de l'intérieur à Elisabeth Baume-Schneider. La Jurassienne participe ainsi à sa dernière séance comme ministre de justice et police, charge qu'elle laisse au nouveau venu Beat Jans.

CORONAVIRUS: Le Contrôle fédéral des finances présente une évaluation des mesures prises par le Seco et l'Administration fédérale des finances s'agissant des cas de rigueur lors de la pandémie de Covid-19. Lors d'un précédent rapport, le CDF avait notamment constaté que près de deux tiers de l'ensemble des entreprises qui ont demandé des aides pour cas de rigueur ont également obtenu des crédits Covid-19 et des cautionnements solidaires.

Vu dans la presse

ABUS: L'école Dimitri a indemnisé une étudiante pour «grave agression» après avoir tardé à agir. Les faits se seraient produits en 2021, lorsqu'un étudiant s'est introduit dans la chambre d'une camarade avant de se mettre dans son lit, la prendre dans ses bras et la plaquer contre le mur puis de repartir, indique le 24 Heures, qui s'est entretenu avec plus de dix personnes impliquées dans l'affaire. L'étudiante de la prestigieuse école de théâtre située à Verscio au Tessin, alors âgée de 19 ans à l'époque, aurait alerté une enseignante, sans que cette dernière ne fasse remonter l'affaire plus haut. Des mois plus tard, l'école aurait organisé des séances de médiation auxquelles la victime était tenue de participer en présence de l'agresseur présumé, au risque de ne plus pouvoir poursuivre sa formation. Les deux étudiants ont quitté l'école.

ORGANISATIONS: Le déménagement temporaire de la mission permanente d'Israël auprès de l'ONU dans un immeuble proche du Palais des nations qui accueille une vingtaine d'ONG internationales fait des remous. Les ONG affirment dans Le Temps ne pas avoir été prévenues de ce déménagement survenu en avril. Elles estiment ne plus pouvoir offrir un «espace sûr» aux défenseurs des droits humains qui se rendent dans leurs locaux si des missions diplomatiques et tout leur personnel de sécurité se trouvent juste à côté. Contactée par Le Temps, la mission israélienne dit regretter «l'hostilité affichée de certains locataires qui ne date pas du 7 octobre».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2003): Décès du chanteur de country Dave Dudley. Il s'était imposé en 1963 avec «Six Days on the Road», une chanson qui deviendra l'hymne des routiers américains. Il était né en 1928.

- Il y a 30 ans (1993): Le Parlement sud-africain approuve la première constitution démocratique du pays, qui privera l'apartheid de toute base juridique.

- Il y a 80 ans (1943): Décès de l'écrivaine britannique Beatrix Potter, autrice de livres pour enfants ("Pierre Lapin» et «Jeannot Lapin"). Elle était née en 1866.

- Il y a 85 ans (1938): Un cœlacanthe est capturé sur la côte est de l'Afrique du Sud. Auparavant, on pensait que ces animaux s'étaient éteints au Crétacé.

- Il y a 95 ans (1928): Naissance de l'actrice bâloise Regine Lutz.

- Il y a 115 ans (1908): Naissance de l'artiste zurichois Max Bill, considéré comme l'initiateur de l'Art concret. Il est décédé en 1994.

- Il y a 125 ans (1898): Naissance du pilote automobile bâlois Edouard Probst, qui a participé à la première édition des 24 Heures du Mans en 1923. Il est décédé en 1974.

- Il y a 130 ans (1893): Adoption de la première loi fédérale sur l'encouragement de l'agriculture par la Confédération.

- Il y a 155 ans (1868): Naisance de l'aéronaute allemande Käthe Paulus, inventrice du parachute pliable. Elle est décédée en 1935.

Le dicton du jour

«Il fait bon semer dans les Avents, mais il ne faut pas le dire aux enfants»

ro, ats