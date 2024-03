Une vidéo violente traumatise les élèves de la Chaux-de-Fonds

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CINÉMA: Les prix du cinéma suisse sont remis vendredi soir à Zurich par l'Office fédéral de la culture. Le film «Bisons» du réalisateur fribourgeois Pierre Monnard, qui a raflé six nominations, est bien placé pour remporter la mise. Cette année, les six films sélectionnés dans la catégorie «Meilleure fiction» sont romands. A l'inverse, tous les documentaires retenus sont alémaniques.

SKI ALPIN: Après le géant du week-end dernier, les Suisses Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami peuvent poursuivre leur moisson de globes de cristal vendredi à l'occasion du super-G des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Saalbach, en Autriche.

Malgré leur avance au classement sur leurs poursuivants autrichiens, Vincent Kriechmayr pour «Odi» et Cornelia Hütter pour «LGB», les deux Helvètes ont annoncé vouloir skier «pour la victoire» afin d'assurer leur succès dans cette discipline.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 mars, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'eau. Elle a pour thème cette année «L'eau pour la paix». L'ONU appelle à unir les efforts à propos de l'eau et l'utiliser en faveur de la paix, en jetant les bases d'un avenir plus stable et plus prospère.

Vu dans la presse

VIOLENCES: Une vidéo très violente, montrant notamment une scène de décapitation par un cartel de la drogue sud-américain, a circulé dans les collèges de La Chaux-de-Fonds (NE) la semaine passée, rapporte vendredi ArcInfo. «Camille n'était vraiment pas bien, pleurait. Les jours suivants, ses nuits étaient précédées de crises d'angoisse», explique la mère d'une élève ayant vu la vidéo.

Le Service de l'enseignement obligatoire neuchâtelois a envoyé des circulaires aux parents pour leur rappeler qu'ils sont responsables du contenu du téléphone de leur enfant. L'élève à l'origine de la diffusion de la vidéo a été identifié, mais la police et la justice des mineurs n'ont pas souhaité s'exprimer.

TRANSPORTS PUBLICS: Le secteur des transports publics a «perdu le sens de l'argent» face à la pluie de subventions qui ne cesse de croître, lâche vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt le directeur de l'Office fédéral des transports (OFT) Peter Füglistaler, qui part en retraite à la fin juillet. Seule la meilleure des meilleures solutions est jugée suffisante, estime-t-il, la deuxième étant décrite comme une catastrophe.

«Le simple fait de se demander si l'on peut faire avec le même montant que l'année précédente provoque l'incompréhension dans le secteur des transports publics. Tout cet argent fait que les gens ne réfléchissent plus», ajoute M. Füglistaler. Selon les journaux, l'OFT a versé six milliards de francs par an ces dernières années aux transports publics et au transport de marchandises par rail, un montant jamais atteint auparavant.

PROCHE-ORIENT: La directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC), Patricia Danzi, s'est vu refuser par les autorités israéliennes le 3 février au point de passage de Rafah l'accès à l'enclave palestinienne de Gaza, rapporte vendredi Le Temps. Elle était accompagnée de Maya Tissafi, la cheffe de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) du Secrétariat d'État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les autorités israéliennes ont invoqué des «raisons sécuritaires», indique au journal Valentin Clivaz, chargé de communication au DFAE. Il y a quelques jours, le patron de l'UNRWA, le Suisse Philippe Lazzarini, a aussi été empêché d'entrer à Gaza. Selon le DFAE, les diplomates suisses ne sont pas les seuls à avoir été refoulés à l'entrée de Gaza. Ce serait plutôt la règle pour les représentants européens.

MIGRATION: La décision de Rome en décembre 2022 de ne plus reprendre de réfugiés Dublin a des conséquences pour la Suisse, car elle devient automatiquement responsable de la demande d'asile des personnes ne pouvant pas être transférées en Italie dans le délai imparti, relèvent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Berne a ainsi dû s'occuper de 531 demandes d'asile déposées par des requérants n'ayant pas pu être renvoyés en Italie, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). La Suisse est intervenue auprès de la Commission européenne avec d'autres Etats Dublin, comme l'Allemagne et la France, mais l'Italie n'a pas encore cédé.

VALAIS: L'ex-trublion de la politique genevoise Eric Stauffer annonce dans Le Temps de vendredi son retour en politique. Il veut se présenter cet automne aux élections communales à Arbaz (VS), où il réside depuis 2018. Il vise ni plus ni moins que la présidence de la commune. «J'avais tourné la page de la politique, mais je me suis toujours engagé contre les injustices et ma commune a dépassé la ligne rouge», déclare l'ancien maire d'Onex (GE), dont les relations avec les autorités d'Arbaz ont toujours été tendues.

Ce qui le fait aujourd'hui sortir de sa retraite politique, c'est la modification du plan d'affectation des zones de la commune. «La propriété est quelque chose de sacré [...] Quand on fait face à des hurluberlus, à un moment donné, il faut dire stop», dit-il

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le groupe bernois Inselspital annonce la fermeture de ses cliniques de Tiefnau et Münsingen et la suppression de 200 emplois. L'année précédente, l'entreprise avait enregistré une perte de 80 millions de francs.

- Il y a 5 ans (2019): décès du musicien américain Scott Walker, membre des Walker Brothers dans les années 1960 ("Make it easy on yourself», «The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)"), avant de mener une carrière en solo. Il a été un modèle pour David Bowie, Pulp, Alain Bashung ou Neil Hannon. Il était né en 1943.

- Il y a 20 ans (2004): le fondateur du Hamas palestinien, cheikh Yassine, est tué par un tir d'hélicoptère israélien.

- Il y a 25 ans (1999): naissance du fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher, également pilote automobile, à Vufflens-le-Château (VD).

- Il y a 30 ans (1994): le drame de Steven Spielberg sur l'Holocauste «La liste de Schindler» est récompensé par sept Oscars.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice française Fanny Ardant ("La femme d'à côté», «Vivement dimanche!», «Huit femmes").

- Il y a 80 ans (1944): suicide du journaliste et résistant français Pierre Brossolette.

- Il y a 95 ans (1929): naissance de Fritz Gerber, président du conseil d'administration de Roche pendant de nombreuses années.

- Il y a 105 ans (1919): la première liaison aérienne internationale est ouverte entre Paris et Bruxelles.

Le dicton du jour

«Le mois de mars doit être sec, avril humide et mai frisquet, pour que juin tienne ce qu'il promet».

