Le groupe américain Vail Resorts veut acquérir un troisième grand domaine skiable en Suisse: celui de de Laax (GR) serait en tête de la liste des souhaits. IMAGO/Dreamstime

Les points forts du jour

PRÉNOMS: L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie vendredi son palmarès des noms et des prénoms les plus populaires en Suisse. L'an dernier, Emma et Noah avaient été les prénoms les plus choisis. En Suisse romande, c'étaient Alice et Noah qui étaient arrivés en tête.

SOUDAN: L'émissaire américain pour le Soudan Tom Perriello donne une conférence de presse vendredi après une dizaine de jours de pourparlers à Genève. Parmi les deux belligérants de cette guerre civile, seules les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Dagalo ont accepté d'y participer, alors que les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan ont refusé de se déplacer en Suisse.

TIBET: Le Dalaï-Lama Tenzin Gyatso, 89 ans, arrive vendredi à Zurich en vue de sa prestation de dimanche au Hallenstadion. Il doit y célébrer une cérémonie de longue vie et donner un bref enseignement en tibétain, a annoncé mercredi la communauté tibétaine en Suisse et au Liechstenstein (TGSL).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 août, c'est aujourd'hui la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Elle commémore le début de l'insurrection qui a commencé dans la nuit du 22 au 23 août 1791 à Saint Domingue et qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TOURISME: Le groupe américain Vail Resorts veut acquérir un troisième grand domaine skiable en Suisse, rapporte vendredi le journal Blick, se référant à trois sources actives dans les secteurs des remontées mécaniques et du tourisme.

Le domaine skiable de Laax (GR) serait en tête de la liste des souhaits de Vail Resorts, qui a déjà mis la main sur les pistes de ski et les remontées mécaniques de Crans-Montana (VS) et d'Andermatt (UR). Selon le journal, cinq à six domaines skiables au total en Suisse et en Autriche sont dans le viseur de l'entreprise américaine.

AVS: L'erreur de calcul de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prévisions financières de l'AVS ne chamboule pas les intentions de vote au niveau national sur la réforme AVS21, acceptée de justesse par 50,57% des voix en septembre 2022, selon un sondage diffusé vendredi par Le Temps.

S'ils devaient à nouveau s'exprimer, 47% des Romands rejetteraient le projet, 42% des Alémaniques en feraient de même et 50% des Tessinois. «Si on devait à nouveau voter, un nombre limité de personnes changeraient d'avis et le résultat serait à nouveau extrêmement serré», explique dans le journal Mathias Humery, de MIS Trend.

Erreur de plusieurs milliards dans les projections AVS L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est trompé dans le calcul des dépenses à long terme de l'AVS. En 2033, elles devraient être d'environ 4 milliards de francs inférieures à ce qui avait été calculé, indique l'office mardi. Le résultat de répartition négatif à partir de 2026, quant à lui, s'accentuera jusqu'en 2033 pour atteindre quelque 4 milliards de francs, au lieu de 7 milliards, poursuit l'OFAS. L'évolution financière de l'AVS a ainsi été présentée de manière trop négative. 06.08.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Evgueni Prigojine, est tué dans un accident d'avion en Russie, deux mois après une révolte contre le commandement militaire russe. Dix personnes se trouvaient à bord. La cause du crash, survenu près de la ville de Tver, n'a jamais été connue.

- Il y a un an (2023): l'Inde devient le quatrième pays à réussir un atterrissage sur la Lune. La sonde spatiale «Chandrayaan-3» atteint le pôle sud de la Lune, jusqu'ici peu exploré, après près de six semaines de vol.

- Il y a 25 ans (1999): Berlin devient la capitale de l'Allemagne réunifiée.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'ancien conseiller national st-gallois Toni Brunner, président de l'UDC Suisse de 2008 à 2016.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du chanteur de rock, compositeur et acteur australo-américain Rick Springfield ("Jessie's Girl», «I've Done Everything For You").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice américaine Shelley Long ("Cheers").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de la chanteuse grecque Vicky Leandros, qui a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1972 pour le Luxembourg.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'actrice américaine Barbara Eden ("Jinny de mes rêves").

Le dicton du jour

«À la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause».

