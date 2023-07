blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des ouvriers enlèvent les debris le long de la gare CFF, un jour après le passage de la forte tempête le mardi 25 juillet 2023 au Crêt-du-Locle à côté de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Le point fort du jour

CLIMAT: Les ministres de l'environnement du G20 sont mis au défi de parvenir vendredi à Madras, en Inde, à des accords pour faire face au changement climatique, après l'échec des ministres de l'énergie à s'entendre sur un calendrier de réduction du recours aux énergies fossiles.

Ils doivent se concentrer sur des dossiers cruciaux comme le financement de l'adaptation au changement climatique, la biodiversité et les principes devant régir les activités économiques maritimes. Les accords auxquels ils parviendront seront signés par les dirigeants au cours d'un sommet en septembre à New Delhi. Les membres du G20 représentent plus de 80% des émissions de CO2.

Vu dans la presse

INTEMPÉRIES: Même si la tempête a soufflé lundi avec moins d'intensité au Locle (NE) qu'à la Chaux-de-Fonds (NE), la troisième ville du canton de Neuchâtel a également subi des dégradations, constatent vendredi Le Courrier et Le Temps.

Les vents violents ont fait des dégâts dans certains quartiers, ceux du haut de la ville, et rien dans les autres, explique la maire du Locle Sarah Favre dans les journaux. Une «bonne quinzaine» de bâtiments ont été endommagés, ajoute-t-elle. «Des habitations sont ravagées, des pans de toits ont été totalement arrachés». Le montant des dommages n'est pas encore connu au Locle.

PARTIS: L'UDC est le parti qui arrive le mieux à imposer ses narratifs sur la Suisse, rapportent vendredi Le Temps et le Blick citant une étude mandatée par Pro Futuris, le laboratoire d'idées de la Société suisse d'utilité publique (SSUP). Six récits ont été analysés: liberté et souveraineté, stabilité et prospérité économique, tradition humanitaire et solidarité, démocratie directe et fédéralisme, «nation de volonté» et enfin peuple alpin.

En décrivant «un pays menacé de l'intérieur et de l'extérieur, l'UDC domine dans trois d'entre eux. La gauche s'impose, elle, dans la promotion d'une Suisse solidaire qui assure le bien-être des plus vulnérables tout en restant fidèle à sa tradition humanitaire.

TOURISME: L'office du tourisme de la vallée de Saas (VS) a décidé de commercialiser les marmottes de la région, indique vendredi le Walliser Bote. Equipés de sacs de nourriture, les touristes peuvent observer de près les mammifères rongeurs. Les sacs de nourriture sont constitués de noix et un dépliant d'information indique que les animaux ne doivent être nourris que de carottes fraîches, de salade verte, de cacahouète ou de pain rassis.

Problème, une grande partie de ces denrées ne fait pas partie de l'alimentation naturelle des marmottes. Or, une mauvaise nourriture peut non seulement conduire à leur surpopulation, mais aussi avoir des conséquences sur la santé de la faune.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.07.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a dix ans (2013): spectaculaire braquage record de quelque 103 millions d'euros de bijoux incrustés de diamants à l'hôtel Carlton de Cannes, en France.

- Il y a 30 ans (1993): l'assemblée générale de l'ONU accueille par acclamation la principauté d'Andorre en tant que 184e membre de l'ONU.

Le dicton du jour

«A la Saint-Samson, le temps est bon».

bas, ats