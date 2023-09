blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le journal 20 Minutes devrait changer de locaux et les employés s'attendent à des licenciements. Keystone

Les points forts du jour

CORRECTION DU RHÔNE: Les travaux sur territoire vaudois de la troisième correction du Rhône (R3) ont débuté. Les autorités présentent à Ollon dans le Chablais la première étape et les suivantes du réaménagement complet du fleuve, entre Bex et Yvorne, d'ici 2040. Ce premier projet concerne la construction d'une nouvelle digue sur le territoire des communes d'Ollon et de Bex dans le secteur des Grandes Îles. Le but étant de protéger la zone industrielle d'Aigle contre les risques d'inondations. Ces travaux sont évalués à 15 millions de francs.

Vu dans la presse

MEDIAS: Le journal 20 Minutes envisage de déménager à Lausanne-Sébeillon en 2024, le propriétaire des bureaux actuels à l'avenue de la Gare de Lausanne n'ayant pas renouvelé le contrat de location. Ses journalistes disent en outre s'attendre à des licenciements d'ici à la fin de l'année, indique La Liberté.

Contacté, le propriétaire du titre TX Group a affirmé évaluer différentes options, y compris des suppressions de postes. Le groupe a annoncé la semaine dernière vouloir biffer 48 emplois en Suisse, suscitant la colère de nombreux collaborateurs. Ils étaient plus de 70 à protester lundi à Lausanne.

SANTE: Le vaccin Beyfortus utilisé contre la bronchiolite, qui avait causé l'hospitalisation de nombreux nourrissons l'année dernière, tarde à arriver en Suisse. Le traitement développé par AstraZeneca et Sanofi est pourtant déjà en circulation en France.

AstraZeneca a déposé en novembre 2022 une demande qui est en cours d'examen, explique Swissmedic au 24 Heures. Une recommandation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sera encore nécessaire en cas d'autorisation par Swissmedic. «Une recommandation pour l'hiver 2023-2024 semble toutefois irréaliste», prévient l'OFSP.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Décès du guitariste de blues américain Otis Rush, rendu célèbre par le standard de blues «I can't quit you baby». Il était né en 1935.

- Il y a 80 ans (1943): Naissance de l'ancien syndicaliste et président polonais Lech Walesa, prix Nobel de la paix 1983.

- Il y a 85 ans (1938): Adolf Hitler, Benito Mussolini, le premier ministre britannique Neville Chamberlain et le chef du gouvernement français Edouard Daladier signent les Accords de Munich. Les démocraties cèdent aux exigences de l'Allemagne nazie qui veut annexer la Tchécoslovaquie.

- Il y a 100 ans (1923): Entrée en vigueur du mandat britannique sur la Palestine.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Michel sans orage, d'un hiver doux est le présage»

