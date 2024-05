Les Suisses démunis face à l'augmentation du coût de la vie

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

VACCINATION: Un large comité interpartis, composé de tous les partis sauf l'UDC, s'oppose à l'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique». Il estime que l'intégrité physique est déjà inscrite dans la Constitution. L'initiative, qui veut empêcher toute obligation de se faire vacciner, a été lancée dans le contexte du Covid-19 par le Mouvement de liberté Suisse.

AMHERD EN ITALIE: La présidente de la Confédération se rendra ce vendredi à Rome, où elle rencontrera notamment la première ministre Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella. Elle poursuivra sa visite cette fin de semaine au Vatican où un entretien avec le pape François est prévu. Lundi, Viola Amherd assistera à l'assermentation des nouveaux gardes pontificaux.

AUJOURD’HUI, C’EST... la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est consacrée cette année à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle.

La prise de conscience de tous les aspects de cette crise et de ses conséquences est en effet essentielle pour construire des sociétés démocratiques, et le travail journalistique est indispensable à cette fin. Or, les journalistes sont confrontés à d’importants défis lorsqu’ils recherchent et diffusent des informations sur ces questions

Vu dans la presse

COÛT DE LA VIE: «La plupart de nos centres de consultation sont très occupés», a déclaré au «Blick» Philippe Frei, directeur de l'association faîtière Budget-conseil, qui compte 30 membres actifs. Son site Internet est également plus souvent consulté que d'habitude, et de plus en plus de personnes en quête d'aide se tournent vers ses centrales téléphoniques.

En cause, le renchérissement de la vie en général qui laisse certains démunis. «Ils n'ont rien changé à leur vie – et se retrouvent malgré tout avec moins d'argent à la fin du mois». Pour beaucoup, il ne s'agit pas de savoir si l'on peut encore économiser un peu d'argent sur l'abonnement au téléphone portable, mais de prendre des mesures plus radicales.

CYBERSECURITE: La Confédération a budgété 15 millions de francs pour le domaine de la cybersécurité. C'est peu par rapport aux entreprises comme les CFF, Swisscom ou même la Poste, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

La Poste dispose d'un budget annuel de 40 millions de francs pour la cybersécurité qui est une priorité pour le groupe. «Ce qui est bien plus important que le chiffre brut, ce sont les 80 collaborateurs spécialisés dans le domaine de la sécurité de l'information», a déclaré le porte-parole de la Poste Stefan Dauner.

Les CFF investissent également un montant de plusieurs dizaines de millions dans la sécurité informatique, selon la porte-parole des CFF Jeannine Egi.

Swisscom ne donne pas de détails sur son budget de cybersécurité, mais enregistre cinq millions de tentatives d'attaques par mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Un élève de l'école primaire Vladislav Ribnikar, dans le centre de Belgrade, tue huit autres élèves et un gardien, avant d'être arrêté. Il est soupçonné d'avoir préparé en détail cette tuerie.

- Il y a 45 ans (1979): Margaret Thatcher devient Premier ministre de Grande-Bretagne, un poste qu’elle occupera jusqu'en 1990.

- Il y a 45 ans (1979): Première du film «Le Tambour « de Volker Schlöndorff, d'après le roman de Günter Grass. Il sera le premier film allemand à recevoir l’Oscar du meilleur film étranger.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du chanteur et écrivain français Yves Simon, prix Médicis 1991 pour «La Dérive des sentiments».

- Il y a 90 ans (1934): Naissance du chanteur et acteur français Georges Moustaki ("Le métèque").

- Il y a 175 ans (1849): Naissance de la pionnière allemande de l'automobile Bertha Benz. Grâce à son engagement, elle a créé les conditions nécessaires à l'invention de la voiture à moteur Benz par son mari Carl Benz. Elle fut la première personne à effectuer un long trajet en voiture: le 5 août 1888, elle parcourut avec ses deux fils 106 km de Mannheim à Pforzheim à bord de la voiture à trois roues Benz. Elle est décédée le 5 mai 1944.

Le dicton du jour

Lorsqu'il pleut le 3 mai, Point de noix au noyer

