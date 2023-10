blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les biens utilisés pour l'érotisme n'entrent pas dans le champ d'application du règlement anti-torture de l'Union européenne, estime le SECO. Imago

Les points forts du jour

NOBEL: Point d'orgue de la saison Nobel, le très attendu prix de la paix sera attribué vendredi à 11h00 à Oslo. Mais difficile de savoir qui sera le faiseur de paix couronné cette année au vu du triste état du monde. L'an dernier, sur fond de guerre en Ukraine, le Nobel avait couronné un trio hautement symbolique de champions des droits et libertés: l'ONG russe Memorial, officiellement dissoute en Russie, le centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL) et le militant biélorusse emprisonné Ales Beliatski.

MIGRATION: Les dirigeants des Vingt-Sept de l'Union européenne (UE) se réunissent vendredi à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour un sommet qui s'annonce dominé par le brûlant dossier migratoire, deux jours après un accord sur une réforme à laquelle s'opposent farouchement Varsovie et Budapest. Le gouvernement nationaliste populiste polonais a réaffirmé jeudi son désaccord avec le texte, fustigeant un «diktat de Bruxelles et Berlin». Le sujet de l'immigration a été mis à l'agenda de ce sommet informel à la suite de l'afflux de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa.

Vu dans la presse

EROTISME: Les jouets sexuels utilisés dans les actes sado-masochistes doivent-ils être régis par la loi sur les biens utilisés pour la torture? C'est la question que s'est posée le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui s'est renseigné auprès de l'Office fédéral allemand de l'économie et des contrôles à l'exportation, relatent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Réponse, les biens utilisés pour l'érotisme n'entrent pas dans le champ d'application du règlement anti-torture de l'Union européenne (UE) et ne doivent donc pas être concernés par la nouvelle législation suisse sur les biens utilisés pour la torture.

LOISIRS: Un Suisse sur dix jouant à des jeux vidéo a dépensé de l'argent au moins une fois par semaine pour des achats de lots ou d'armes lui permettant d'atteindre plus rapidement son but, rapporte vendredi la Neue Zürcher Zeitung, citant une étude de la fondation Addiction Suisse réalisée en collaboration avec le Groupement Romand d'Études des Addictions.

Un joueur sur 100 présente un comportement problématique et dépense en moyenne plus de 1800 francs par an. La pratique de «gamblification», qui vise à intégrer des éléments de jeux de hasard dans les jeux vidéo, donne un avantage au joueur qui paie. Quatre millions de Suisses jouent chaque année à des jeux vidéo, dont deux millions plusieurs fois par semaine.

REDEVANCE: L'initiative de l'UDC «200 francs, ça suffit» visant à réduire à cette somme la redevance de la SSR séduit 61% des Suisses, indique un sondage diffusé vendredi par la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Seuls 36% des sondés la rejettent.

JO: Cinquante-cinq pour cent des Suisses sont favorables à l'idée d'organiser en 2030 des jeux Olympiques sur l'ensemble du territoire suisse en utilisant l'infrastructure existante, révèle un sondage Tamedia, relayé vendredi par 24 Heures et la Tribune de Genève. Le soutien est plus important chez les hommes (61%) que chez les femmes (50%). Plus les sondés sont jeunes, plus ils se montrent enthousiastes. Le «oui» ou «plutôt oui» au projet atteint 66% chez les 18-34 ans, contre 48% chez les plus de 65 ans. Un tel projet de candidature pour 2030 a été présenté par Swiss Olympic en août.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.10.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): décès de la soprano espagnole Montserrat Caballé (née le 12 avril 1933). Elle avait enregistré un album avec le chanteur de Queen Freddie Mercury, dont une chanson avait été choisie comme hymne des jeux Olympiques de Barcelone en 1992

- Il y a 5 ans (2018): décès de l'acteur américain Scott Wilson ("Dead Man Walking"). Il était né le 29 mars 1942.

- Il y a 50 ans (1973): début de la guerre du Kippour. Les armées égyptienne et syrienne attaquent Israël. Un cessez-le-feu est conclu le 25 octobre. Les producteurs de pétrole arabes décrètent un arrêt des livraisons aux pays occidentaux. C'est la «crise du pétrole».

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'homme politique nord-irlandais Gerry Adams, président du Sinn Fein de 1983 à 2018.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique allemand Udo Zimmermann (auteur de l'opéra «Weisse Rose").

- Il y a 80 ans (1943): naissance de la réalisatrice et scénariste française Josée Dayan.

- Il y a 90 ans (1933): naissance de l'écrivain américain Louis Begley ("Mensonges en temps de guerre», «Schmidt», «Naufrage").

Le dicton du jour

«A la Saint-Bruno semé, noir sera le blé».

ats