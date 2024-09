Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La décision du Conseil fédéral de revenir sur la sortie du nucléaire validée par les Suisses en 2017 «va mettre la pression», estime le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti dans 24 Heures et la Tribune de Genève de vendredi. (archives). sda

ATS

Les points forts du jour

MOUTIER: Après le Gouvernement jurassien, c'est au tour vendredi d'un comité réunissant sept partis politiques jurassiens d'appeler la population à approuver, le 22 septembre, le concordat sur le transfert de la ville de Moutier. Avec le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ), des représentants de ces partis vont se rendre sur les marchés de Delémont, de Porrentruy et de Saignlégier pour présenter leurs arguments de campagne.

CANTONS: Une rencontre trilatérale entre le conseiller fédéral italophone Ignazio Cassis et les conseillers d'Etat du Tessin et des Grisons se tient vendredi à Schwyz. Elle s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier avec les deux cantons de la Suisse italienne et de la Suisse rhéto-romane. Les discussions porteront sur les intérêts communs, notamment les relations transfrontalières et la promotion du plurilinguisme. La situation actuelle dans les régions durement touchées par les intempéries sera également abordée.

FRANCE: Le tout nouveau premier ministre français Michel Barnier, qui a promis «changements» et «ruptures», doit s'atteler vendredi à composer un gouvernement capable de rassembler, pour tenter de sortir la France de l'impasse politique. L'ex-commissaire européen de 73 ans a, selon son entourage, multiplié les appels téléphoniques avant même sa prise de fonction. Il doit recevoir dès vendredi matin les dirigeants de son propre parti de droite, Les Républicains (LR), pour examiner les conditions d'une participation à son futur gouvernement.

ESPACE: La fusée de SpaceX doit décoller vendredi pour une mission spatiale inédite comprenant la première sortie extravéhiculaire privée de l'histoire, Polaris Dawn. Une fenêtre de lancement de quatre heures doit s'ouvrir à 03h33 (09h33 suisses) au centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, avec d'autres possibilités samedi et dimanche. Comprenant un milliardaire, un pilote et deux employés de l'agence spatiale privée, la mission Polaris Dawn avait déjà été reportée deux fois, après la détection le 26 août d'une «fuite d'hélium» sur une liaison alimentant la fusée, puis vendredi passé en raison des prévisions météorologiques «défavorables».

Vu dans la presse

ÉNERGIE: La décision du Conseil fédéral de revenir sur la sortie du nucléaire validée par les Suisses en 2017 «va mettre la pression», estime le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti dans 24 Heures et la Tribune de Genève de vendredi. «Depuis treize ans qu'on parle de sortie de l'atome, nous avons, certes, accéléré la production d'énergie solaire en été, mais nous n'avons presque rien créé de plus en hiver», constate-t-il. Le conseiller fédéral UDC se dit également «énormément» énervé contre les contestations de nouveaux projets de barrages hydroélectriques. «C'est un vrai problème». Il rappelle qu'à long terme, 30 à 40 TWh supplémentaires seront nécessaires, «soit au moins deux tiers de l'électricité produite aujourd'hui».

PROCHE-ORIENT: Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le Suisse Philippe Lazzarini, ne peut plus se rendre en Israël ou dans la bande de Gaza, affirment vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. L'accès à la bande de Gaza lui a été refusé trois fois au total, dont une fois en mars, incident rendu public, a indiqué dans les journaux une porte-parole de l'organisation. «Cela fait partie de la stratégie qui ne consiste pas seulement à faire taire l'UNRWA», a précisé M. Lazzarini. Interrogé, le ministère israélien des affaires étrangères assure que «la grande majorité des collaborateurs de l'ONU obtiennent un permis d'entrée».

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.09.2024

INFESTATION: Le fléau des punaises de lit est devenu un véritable casse-tête à Genève pour certains centres d'accueil destinés aux réfugiés ou aux sans-abri, relate vendredi la Tribune de Genève. Plusieurs sites sont désormais affectés durablement, alors que d'autres subissent une recrudescence de l'infestation. Des actions d'envergure sont en cours, mais les entreprises de désinfestation peinent à venir à bout du phénomène. La commune de Genève affirme dans le journal que le problème «touche largement le canton [...] et n'est pas lié spécifiquement aux structures d'accueil pour personnes sans abri ou migrantes».

MUSIQUE: Bâle, qui accueillera le prochain concours Eurovision de la chanson, prend des mesures pour renforcer la sécurité informatique, rapporte vendredi la Basler Zeitung. «Afin de protéger l'infrastructure informatique cantonale contre les cyberattaques [...] des dépenses d'un montant de 500'000 francs ont été budgétées», indique dans le journal le canton de Bâle-Ville. Les autorités tablent au total sur des coûts supplémentaires de sept millions de francs pour la sécurité. Selon une porte-parole du canton de Bâle-Ville, des cyberattaques de grande ampleur ont régulièrement eu lieu lors des précédentes éditions du concours Eurovision de la chanson. «La sécurité est réévaluée en permanence en étroite collaboration avec l'UER, la SSR et les autorités fédérales».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe à l'âge de 95 ans. Il a été le dirigeant le plus longtemps au pouvoir dans le monde, ayant accédé au pouvoir en 1980 comme premier ministre. Il a été renversé en novembre 2017.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain, réalisateur et producteur anglo-américain James Clavell ("Shogun") à Vevey (VD). Il était né en 1924.

- Il y a 70 ans (1954): première projection de «La Strada», de Federico Fellini avec Giulietta Masina et Anthony Quinn. Ce film a lancé la carrière mondiale du réalisateur et scénariste italien.

- Il y a 75 ans (1949): un vétéran de la seconde guerre mondiale, Howard Unruh, tue au hasard treize personnes et en blesse grièvement de nombreuses autres à Camden, dans le New Jersey.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'artiste plasticien français Christian Boltanaksi, un des principaux artistes contemporains français. Il est décédé en 2021.

Le dicton du jour

«À la Saint-Onésiphore, la sève s'endort».

bas, ats