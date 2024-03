✍️🇮🇳 Nous l’avons fait : la Suisse et les pays de l’AELE deviennent les premiers partenaires européens à disposer d’un accord économique et commercial avec l’Inde ! Au fil des ans, nous avons construit une relation de confiance exceptionnelle avec le pays le plus peuplé du monde. pic.twitter.com/EZdCXZ1tnJ