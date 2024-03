Salaires : Êtes-vous en haut ou en bas de l'échelle ?

En 2022, le salaire mensuel médian pour un emploi à 100% s'élevait à 6'788 francs. Les bas salaires représentaient 12% des salariés, constate une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les chiffres en détails...

Un salarié sur huit touche un revenu considéré comme "bas" en Suisse, indique l'OFS dans une étude (illustration). ATS

Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4'487 francs par mois alors que les 10% les mieux payés ont tous gagné plus que 12 178 francs.

Un bas salaire correspond à une rémunération inférieure à 4'525 francs par mois pour un plein temps, note l'OFS.

Parmi ces salariés, 62% sont des femmes. Les branches des services personnels, de la restauration et de l'hébergement sont particulièrement concernées.

De grandes différences de salaires selon les branches

En 2022, le marché du travail en Suisse a présenté d'importantes disparités salariales selon les activités économiques exercées.

En comparaison au salaire médian de 6'788 francs bruts par mois :

Forte valeur ajoutée / bruts par mois Activités informatiques : 9'412 francs

Industrie pharmaceutique : 10'296 francs

Banques : 10'491 francs

Industrie du tabac : (13'299 francs). Montre plus

Au milieu de l'échelle des salaires / bruts par mois Construction 6'410 francs

Transports aériens 6'980 francs

Industrie des machines 7'245 francs

Commerce de gros 7'414 francs Montre plus

Bas de la pyramide salariale / bruts par mois Commerce de détail : 5'095 francs

Restauration 4'601 francs

Hébergement 4'572 francs

Services personnels 4'384 francs Montre plus

La grande majorité de salariés touche un 13e salaire

En 2022, plus de trois salariés sur quatre (76,2%) reçoivent un 13e salaire. La part des entreprises qui versent un 13e salaire à la quasi-totalité de leurs employés a légèrement augmenté entre 2020 et 2022, passant de 44,7% à 45,8%. Seules 27,6% des entreprises ne versent aucun 13e salaire.

L'écart de salaire entre les femmes et les hommes continue à se réduire, indique l'OFS dans un communiqué mardi. Il s'élevait à 9,5% en 2022, contre 10,8% en 2020. Ces écarts salariaux sont davantage marqués parmi les postes à responsabilités: 75% des salariés dont le revenu est supérieur à 16'000 francs par mois sont des hommes.

Zurich en tête, Tessin en queue

Le niveau de rémunération mensuelle varie également fortement selon les régions considérées. Ainsi, pour les emplois des cadres supérieurs, le salaire brut médian est régulièrement plus élevé dans les régions de Zurich (11 758 francs), la région lémanique (11 111 francs) et la région du Nord-ouest (10 715 francs).

À l'autre bout de l'échelle régionale des salaires, on retrouve le Tessin, qui connaît les plus bas niveaux de rémunération, que ce soit pour les cadres supérieurs (8755 francs) ou les salariés sans fonction cadre (5184 francs).

Les différences salariales entre les sexes diminuent

Dans l'ensemble de l'économie, l'écart global de salaire (valeur médiane) entre les femmes et les hommes continue à se réduire progressivement: il s'élevait à 9,5% en 2022 contre 10,8% en 2020, et 11,5% en 2018.

Ce différentiel de rémunération entre les sexes s'explique en partie par des différences de profils des personnes (par exemple la formation ou l'âge) et des postes occupés (notamment le niveau de responsabilité et la branche économique).

Ces disparités salariales reflètent les différences d'insertion professionnelle du personnel féminin et masculin dans le marché du travail. On constate que les écarts salariaux entre les sexes sont d'autant plus marqués que la position hiérarchique occupée est élevée.

Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 9565 francs bruts en 2022 alors que la rémunération de leurs collègues masculins - occupant le même niveau de responsabilité - se monte à 11 212 francs, soit une différence de 14,7% (contre 16,8% en 2020 et 18,6% en 2018).

À l'autre bout de l'échelle, l'écart salarial en défaveur du personnel féminin occupant des postes sans fonction de cadre est moins marqué soit 5,7% en 2022 contre 6,9% en 2020 et 7,6% en 2018.

En 2022, la répartition des femmes et des hommes en fonction des classes salariales était la suivante: parmi les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à 4500 francs bruts pour un équivalent plein temps, 62,1% sont des femmes (contre 63,1% en 2020).

À l'inverse, et comme en 2020, 75,4% des salariés dont le salaire est supérieur à 16 000 francs par mois pour un équivalent temps plein sont des hommes.

ATS - OFS