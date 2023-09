L'Etat du Valais exige des «mesures rapides» de la Confédération

L'Etat du Valais s'est dit «inquiet» de l'«importante» augmentation des primes maladie pour l'an prochain. Le Conseil d'Etat demande à la Confédération de prendre «rapidement» des mesures pour limiter la hausse des coûts de la santé. Le Canton rappelle aussi aux assurés que des économies peuvent être faites en changeant de caisse-maladie, de franchise ou de modèle d'assurance.

L'Etat du Valais dit par ailleurs travailler, en collaboration avec les prestataires de soins cantonaux, à limiter l'augmentation des coûts de la santé dans son domaine de compétences. (image d'illustration) KEYSTONE

La prime moyenne valaisanne (toutes classes d'âge, franchises et modèles confondus) augmentera de 27 francs par mois (+8,6 %) pour se situer à 335 francs. Cette augmentation est similaire à celle observée en moyenne suisse (+29 francs, +8,7 %). «Elle intervient alors que les ménages suisses doivent déjà faire face à une hausse des prix de l'énergie, des biens de consommation et des loyers», écrit mardi le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué.

La prime valaisanne adulte sera inférieure de 32 francs à la prime moyenne suisse. Au niveau romand, le Valais gardera la prime la moins onéreuse, souligne le Canton.

Davantage de transparence et de gouvernance

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) appelle la Confédération à «agir rapidement, notamment pour réduire les prix des médicaments, lutter contre la surconsommation de prestations médicotechniques, favoriser les soins de premier recours et investir dans la promotion de la santé et la prévention».

Il réclame également «davantage de transparence, afin que les cantons puissent s'appuyer sur des données récentes et complètes pour assurer la planification de l'offre en soins au plus près des besoins». Il appelle enfin «à mener une réflexion sur le pilotage du système de santé suisse qui, en raison du cadre légal actuel, souffre de lacunes importantes dans la gouvernance».

L'Etat du Valais dit par ailleurs travailler, en collaboration avec les prestataires de soins cantonaux, à limiter l'augmentation des coûts de la santé dans son domaine de compétences: renforcement de la prévention, maintien à domicile, regroupement des activités hospitalières et régulation des équipements lourds.

sj, ats