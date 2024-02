Les admissions au service civil ont légèrement augmenté l'an dernier. Selon l’Office fédéral du service civil (CIVI), 6754 personnes ont été reçues, soit 1,8% de plus par rapport à 2022. Les jours de service accomplis ont atteint 1,8 million (+6,2%), un record.

En 2023, un nombre record de 1,8 million de jours de service ont été effectués par les civilistes (image d'illustration). sda

Parmi les personnes admises, 3769 (55,8 %) ont déposé leur demande d'admission avant le début de l'école de recrues, 786 (11,6 %) pendant l'ER, et 2199 (32,6 %) après, indique jeudi le CIVI dans un communiqué. Et de préciser que le nombre total d'admission est le 3e le plus élevé depuis 2009.

Le Parlement veut réduire nettement le nombre d'admissions au service civil, notamment celles des personnes qui ont achevé leur école de recrues. Il a chargé le Conseil fédéral de lui soumettre un projet avant fin mars 2025, rappelle le CIVI. Et de préciser que la procédure de consultation pourrait s'ouvrir en mars 2024.

Comme les années précédentes, les jours de service ont pour la plupart été accomplis dans les domaines du social, de la santé et de l'instruction publique. Le CIVI relève cependant que, au cours des quatre premiers mois de l'année, 14'000 jours de service ont été effectués à titre de soutien extraordinaire apporté aux centres fédéraux pour requérants d'asile.

Les inspections ont augmenté de 7% pour s'établir à 1308, dont 1200 ont été effectuées sans préavis. Peu d'infractions ont été constatées. Le nombre d'établissements d'affectation était de 4492, soit 24 de moins qu'en 2022.

Selon les données du Département de la défense, 35'700 conscrits ont été examinés dans les centres de recrutement en 2023, soit 4,2% de plus que l'année précédente. Parmi eux, 25'199 ont été déclarés aptes au service militaire (+1,5%).

Le CIVI précise toutefois que le nombre de civilistes admis ne peut pas être directement comparé avec le nombre de conscrits. Les admissions au service civil comprennent toutes les nouvelles personnes admises au cours d'une année civile, indépendamment de la date de leur recrutement, alors que le nombre des conscrits et des personnes aptes au service militaire porte sur une année de recrutement.

dv, ats