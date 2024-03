L'Hôpital fribourgeois (HFR) continue d'évoluer dans les chiffres rouges. Il prévoit d'essuyer une perte de 29,8 millions de francs cette année. L'élaboration du budget 2024 a constitué un exercice «exigeant», sur fond d'inflation et d'indexation des salaires.

La hausse des tarifs et des prestations d'intérêt général (PIG) n'a pas permis de compenser tant le renchérissement que l'adaptation des salaires et les effets de palier (+6% sur un an). Sans les effets des charges sur lesquelles l'HFR n'a pas de prise, la perte se limiterait à 3,1 millions de francs, a indiqué lundi l'institution.

La masse salariale s'élève à 415 millions, soit plus de 70% des charges. Pour garantir un budget «ambitieux», la direction générale a mis sur pied une task force pour analyser les mesures proposées par chaque direction et d'évaluer leur impact sur les salaires et les charges en général, sans toucher à la qualité des soins.

Forte tension

La publication du budget intervient dans le contexte d'une saison hivernale sous «forte tension» en termes d'occupation, a indiqué devant la presse le directeur général Marc Devaud. Les services des urgences connaissent une «très forte» fréquentation, notamment en raison du manque de médecins de famille dans le canton de Fribourg.

Comme avant, les investissements sont limités au strict nécessaire, à savoir le remplacement des équipements biomédicaux pour répondre aux normes et l'entretien indispensable des bâtiments, sachant que le site de Fribourg est vétuste. L'HFR doit aussi affronter un absentéisme élevé, notamment pour le personnel soignant.

«La gestion des équivalents plein temps se poursuit», a dit Marc Devaud, avec un effort particulier sur la composition des équipes pour trouver un équilibre entre niveaux de qualification et compétences professionnelles. Les négociations avec les assureurs maladie ont en outre permis d'obtenir une hausse des tarifs.

Perte plus lourde

La perte budgétisée pour 2023 se montait à 27,8 millions de francs, -4,6 millions hors coûts exogènes. «Les comptes ne sont pas bouclés. Mais le déficit devrait dépasser de quelques millions la prévision», a admis Philipp Müller, vice-président du conseil d'administration et président de la délégation des finances et de l'audit.

Dans le détail, entre mai et septembre, l'HFR a subi une baisse d'activité dans le stationnaire, non compensée par l'ambulatoire, a ajouté Philipp Müller. Il doit assumer beaucoup de cas d'attente, notamment pour les EMS, les institutions spécialisées ou soins à domicile, en moyenne 30 par jour.

L'HFR, comme la majorité des hôpitaux cantonaux et universitaires, se trouve en difficulté, a constaté Annamaria Müller, présidente du conseil d'administration, en raison de l'insuffisance de financement par les tarifs et de l'inflation. Il affiche une perte cumulée prévisionnelle de plus de 60 millions pour 2023 et 2024.

Votation cantonale

L'avenir sera conditionné par la votation cantonale du 9 juin. Le soutien du gouvernement via le contre-projet à l'initiative constitutionnelle «Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité» revêt une «importance capitale». L'HFR se tiendra évidemment en retrait.

Au-delà, l'institution hospitalière compte largement sur le cautionnement de 105 millions de francs pour les investissements et les 70 millions pour les études en vue d'un nouvel hôpital. Le décret portant sur 175 millions a été voté en février par le Grand Conseil.

lp, ats