Le nouvel horaire CFF, qui entrera en vigueur le 15 décembre, constitue le plus grand changement d’horaire en Suisse romande depuis Rail 2000. Il doit répondre aux attentes de la clientèle en matière de ponctualité tout en assurant la réalisation des nombreux travaux.

Depuis l'introduction de Rail 2000 en Suisse romande, les améliorations de l’offre sont venues s'empiler année après année, de sorte que l’horaire actuel ne dispose plus de réserves de temps suffisantes pour assurer une bonne ponctualité, estiment les CFF (archives). sda

ATS

L'objectif vise à améliorer l'offre à long terme, ont indiqué mardi à Fribourg les CFF et la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO). Même si ponctuellement la desserte se détériore, l'horaire 2025 apportera de nouvelles liaisons directes avec l'ouest lausannois et des améliorations en trafic régional.

L'horaire, qui avait causé la grogne des collectivités publiques il y a un an, offrira des dessertes renforcées sur la Riviera et le Bas-Valais notamment. Entre Bienne et Genève, la clientèle profitera d'une cadence à la demi-heure, moyennant un changement à Renens (VD). Des liaisons directes sont maintenues aux heures de pointe.

Changements en vue à Renens

L’une des nouveautés du nouvel horaire CFF est la desserte de Renens par des trains grandes lignes en provenance ou en direction de toute la Suisse. Cela permettra à 4000 clients quotidiens à destination de l’Ouest lausannois de descendre directement à Renens plutôt que de changer de train en gare de Lausanne.

«Grâce à l’arrêt à Renens des trains IC1 et IR90, la clientèle bénéficie d’une nouvelle liaison sans arrêt toutes les 30 minutes entre Renens et Genève, avec un gain de temps de parcours de 9 minutes par rapport à aujourd’hui», ont fait savoir mardi les CFF en présentent leur horaire 2025 qui entrera en vigueur le 15 décembre.

L’arrêt des trains IR90 permettra en outre d’offrir une liaison directe entre le Valais et Renens chaque heure; l’arrêt des trains IC1, une liaison directe entre Berne, Fribourg et Renens chaque heure.

En revanche, suite à cet arrêt supplémentaire à Renens, le temps de trajet le plus court entre Genève et Lausanne pour les trains grandes lignes passe de 35 à 39 minutes.

Réserves d'horaire

Président de la CTSO, le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert a salué le «travail de longue haleine» qui a permis d'améliorer la version initiale de cet «horaire de chantier», avec la ponctualité et la fiabilité en exergue. Le directeur général des CFF Vincent Ducrot a parlé de «très grosse modification».

Au-delà, l'ancienne régie fédérale va investir un milliard de francs par an en Suisse romande, a promis Vincent Ducrot. L'argent servira à la réfection des voies et à la rénovation des gares, grandes et petites. Il s'agit de créer des intervalles supplémentaires, des «réserves d'horaires», pour permettre l'accomplissement des travaux.

Processus évolutif

Les CFF prévoient à terme de faire circuler à terme 15% de trains en plus. «Nous avons travaillé dans le sens des clients», a relevé David Fattebert, directeur des CFF pour la Suisse romande. Les conseillers d'Etat vaudois Nuria Gorrite et neuchâtelois Laurent Favre ont salué les efforts réalisés grâce à la collaboration.

«Les cantons seront attentifs pour que l'horaire 2025 soit évolutif», a insisté Nuria Gorrite. Neuchâtel a salué la cadence à la demi-heure du trajet entre son chef-lieu et Renens ainsi que Lausanne, a détaillé Laurent Favre, sachant que les trois quarts des passagers du Pied du Jura voyagent vers la capitale vaudoise.

Le travail d'amélioration a assuré la correction de faiblesses, ont noté les intervenants. «Nous allons consolider une vision commune au sein de la CTSO», a précisé Jean-François Steiert. Le nouvel horaire a été développé «de concert» entre les CFF et les sept cantons de la conférence. La mise en consultation s'ouvre dès ce jeudi.

lp, ats