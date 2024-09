L'initiative biodiversité et la réforme de la LPP, soumises au peuple le 22 septembre, seraient rejetées, selon le deuxième sondage de la SSR publié mercredi. Les deux textes seraient écartés de justesse, mais la tendance est au non.

Le camp des opposants à l'initiative biodiversité s'est renforcé, selon le second sondage de la SSR (archives). ATS

ATS

Si elles avaient voté fin août, 51% des personnes interrogées auraient rejeté l'initiative biodiversité et 46% l'auraient approuvée, selon ce sondage réalisé par l'institut gfs.bern. La réforme de la LPP recueille 51% de non et 42% de oui. Un sondage Tamedia/20 Minuten publié mardi soir donnent aussi les deux textes perdants.

Pour les deux textes, les auteurs du sondage SSR notent une tendance au non. Si une telle tendance au fil de la campagne est normale dans le cas d'une initiative, elle représente en revanche une exception pour un projet émanant des autorités, soulignent-ils.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 26 août et le 4 septembre auprès de 13'979 titulaires du droit de vote. La marge d'erreur est de +/-2,8 point de pourcentage.

dv, ats