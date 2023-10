L'initiative populaire Service citoyen a abouti. Le comité a déposé 107'764 paraphes validés par les communes jeudi auprès de la Chancellerie fédérale.

L'initiative Service citoyen veut que tous les jeunes s'engagent pour la collectivité (archives). ATS

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen) veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l’environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée, indiquent les initiants dans un communiqué.

Les initiants souhaitent lancer un débat d'ampleur nationale sur la valeur et l'avenir de l'engagement de milice en Suisse. Le service citoyen est une thématique importante pour le futur de la société, ainsi que pour la cohésion sociale du pays, selon eux.

L'initiative permettrait aussi de garantir les effectifs. Lancée par l'association genevoise du même nom, l'initiative est soutenue par plusieurs partis centristes et des associations.

kigo, ats