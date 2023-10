L'UDC devrait être la grande gagnante des élections fédérales de dimanche. Selon les résultats partiels, elle a récupéré plusieurs sièges perdus en 2019. Les Vert'libéraux boivent la tasse.

Dans le Jura aussi, l'UDC est en tête. Son candidat Thomas Stettler devance le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez. KEYSTONE

Selon les projections, l'UDC pourrait rafler le siège du popiste Denis de la Reussille dans le canton de Neuchâtel. Mais il manque encore les villes de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel qui votent davantage à gauche.

Dans le Jura aussi, l'UDC est en tête. Son candidat Thomas Stettler devance le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez. Dans le canton de Fribourg, l'UDC est aussi en bonne place pour regagner son deuxième siège perdu il y a quatre ans. Le PS en ferait les frais. Le PLR, le Centre et les Verts se maintiennent.

A Genève, le MCG est en passe de retrouver le National après l'avoir quitté en 2019. Il devrait même envoyer deux représentants à Berne. Les perdants du jour seraient les Vert'libéraux et Ensemble à Gauche, à savoir Michel Matter et Stefania Prezioso, qui ne seraient plus représentés dans la députation genevoise. Le PS gagnerait un siège pour trois élus. Le PLR, l'UDC et le Centre conserveraient chacun leurs sièges.

Les premiers résultats vaudois montrent une infime avance du PLR sur le PS.

L'UDC cartonne en Suisse alémanique

A Zurich, l'UDC gagne un siège, selon les projections. Le candidat antivax de Massvoll, Nicolas Rimoldi, ne passe par contre pas le cap. C'est l'UDF qui remporte un siège grâce à leur apparentement.

Le PS gagne également un siège, le Centre deux. Les Vert'libéraux reculent d'un siège à 5, le PLR concède aussi un siège à 4 et les Vert-e-s perdent deux mandats, à 3.

Le parti conservateur pourrait également récupérer son septième siège perdu en 2019 en Argovie. L'unique mandat du PEV est en danger. A St-Gall, l'unique siège du PVL irait encore à l'UDC.

Dans les Grisons, toujours l'UDC devrait récupérer son siège perdu en 2019 à la faveur du PS et ainsi doubler sa délégation à deux. Le PS ne semble pas en mesure de défendre son deuxième siège. Situation identique à Lucerne, où l'UDC est en passe de porter sa délégation à trois. Un siège ravi au PVL qui perdrait son unique représentant.

Première députée femme de Nidwald

Dans les petits cantons de Suisse centrale et orientale, l'UDC maintient son unique siège en Appenzell Rhodes-Extérieures et à Obwald. A Glaris et à Nidwald, il y a une rocade entre l'UDC et le Centre. Le demi-canton envoie sa première femme à Berne en la personne de Regina Durrer (C).

Le Centre se maintient quant à lui dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Uri et de Zoug. Il pourrait également gagner un siège à Soleure, au détriment des Vert-e-s.

A Bâle-Ville, qui n'enverra que quatre représentants, c'est le PS qui devrait en faire les frais et perdre l'un de ses deux sièges. Les autres partis (PLR, Vert-e-s et PVL) se maintiennent à leur niveau actuel.

bl, ats