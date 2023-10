Le présentateur Sandro Brotz tient son micro et ses notes lors d'une intervention en direct dans la salle des pas perdus du Conseil national, le jour des élections parlementaires fédérales, le dimanche 22 octobre 2023 au Palais fédéral à Berne. Les citoyennes et citoyens suisses élisent le Parlement fédéral, composé de deux chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

