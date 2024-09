L'Union démocratique fédérale (UDF) veut empêcher le concours Eurovision de la chanson de se dérouler à Bâle. Le parti chrétien conservateur a lancé un référendum contre les crédits votés par le Parlement bâlois pour la manifestation prévue du 13 au 17 mai 2025.

Le président du gouvernement de Bâle-Ville, Conradin Cramer, lors d'une conférence de presse sur l'Eurovision à Bâle.

Le lancement de la récolte des signatures est annoncé dans la feuille d'avis cantonale de Bâle-Ville publiée samedi, a indiqué lundi Daniel Frischknecht, président de l'UDF Suisse. Le parti se dit confiant de pouvoir faire aboutir le référendum contre le crédit de 34,9 millions de francs. Ainsi, la population de Bâle-Ville pourrait se prononcer.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a plébiscité mercredi dernier le crédit en vue de l'organisation du concours dans la cité rhénane par 87 oui contre 4 non et 4 abstentions. Seuls quelques représentants de l'UDC et du groupe composé du Centre et du PEV l'ont rejeté.

Le crédit doit couvrir des frais d'infrastructure, de sécurité, de transports, d'hébergement, d'actions de bienvenue, pour les évènements cadres et pour les secours. Le plus grand concours musical au monde aura lieu à la halle St-Jacques.

Afin que le référendum aboutisse, l'UDF a jusqu'au 26 octobre pour réunir au moins 2000 signatures valables. Le petit parti, non représenté au Parlement bâlois, avait déjà annoncé sa volonté de lancer un référendum contre ce qu'il appelle une «manifestation de propagande». L'éventuelle votation aurait lieu le 24 novembre. En cas de refus par les citoyens, la SSR serait amenée à trouver d'autres solutions.

