Le panel de participants de haut niveau à la conférence sur l'Ukraine du Bürgenstock (NW) des 15 et 16 juin s'étoffe. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel ont annoncé leur venue.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera à la Conférence sur l'Ukraine en juin (archives). sda

ATS

«La Suisse se réjouit de la participation d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne à la Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine les 15 et 16 juin en Suisse», annonce vendredi sur X le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau. Il confirme par ailleurs la venue du président du Conseil européen Charles Michel.

Sur son compte X, Mme von der Leyen dit avoir parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi à l'occasion de la journée de l'Europe jeudi. «L’Europe est dans le cœur des Ukrainiens. Et bientôt, une Ukraine libre fera partie de notre Union», écrit-elle. Et d'ajouter: «J’ai confirmé ma participation au Sommet de la paix de juin.»

Charles Michel annonce lui aussi sur X sa participation. Il appelle «tous les dirigeants mondiaux à soutenir les efforts de paix de la Suisse».

Plus grande participation possible

Toujours sur X, le premier ministre irlandais Simon Harris déclare «avoir parlé au président Zelensky sur le prochain sommet de la paix en Suisse, a confirmé qu’il y assisterait et a déclaré que l’Irlande continuerait à travailler avec des partenaires pour assurer la plus grande participation possible du monde entier».

La présidente moldave Maia Sandu confirme sur X sa participation au sommet. Jusqu'ici, le chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ont déjà annoncé leur venue. Idem pour les présidents polonais, finlandais et letton, ainsi que les Premiers ministres d'Espagne et du Cap-Vert.

Plus de 160 invitations

Le Conseil fédéral a indiqué le 2 mai avoir convié plus de 160 délégations pour cette conférence. Parmi elles figurent des membres du G7, du G20, des BRICS, de nombreux autres pays de tous les continents ainsi que de l'UE, trois organisations internationales (ONU, OSCE et Conseil de l'Europe) et deux représentants du monde religieux (le Vatican et le Patriarche œcuménique de Constantinople).

Le DFAE communique «systématiquement» les annonces publiques de participation d'Etats. La liste définitive des Etats participants sera quant à elle publiée peu avant le début de la conférence.

ro, ats