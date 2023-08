La Russie a récemment annoncé avoir déjoué plusieurs attaques de drones ukrainiens qui se multiplient depuis plusieurs semaines, notamment sur et autour de Moscou. ATS

L'Ukraine a repris en une semaine 3 km2 aux forces russes près de Bakhmout, dans l'est occupé du pays, a indiqué lundi une vice-ministre de la Défense. Sur le front sud par contre, il n'y a pas eu de «changement significatif».

«Trois kilomètres carrés supplémentaires ont été libérés» vers Bakhmout la semaine passée, a indiqué Ganna Maliar à la télévision ukrainienne, assurant que ses forces avaient repris 43km2 depuis juin. «Dans le sud, la situation n'a pas connu de changement significatif, nos défenseurs continuent d'avancer vers (les villes occupées) de Berdiansk et Melitopol», a-t-elle ajouté.

L'Ukraine est engagée depuis début juin dans une vaste contre-offensive pour tenter de libérer les régions occupées par Moscou. Dans le nord-est de l'Ukraine, dans la zone de Koupiansk, seul secteur du front où ce sont les forces russes qui attaquent, Mme Maliar a assuré que la ligne ukrainienne tenait bon, alors que des évacuations ont commencé dans le secteur.

«Toutes les batailles de la semaine dernière se sont achevées par une défaite de l'ennemi, l'ennemi n'a pas avancé là-bas», a-t-elle assuré. Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive très difficile, les Russes ayant passé l'hiver et le printemps à fortifier leurs positions avec des tranchées, des pièges antichars et des champs de mines sur des centaines de kilomètres.

Drones ukrainiens

La Russie a affirmé de son côté lundi avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Kalouga, qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts. Lundi, vers 05h50 heures suisses, une tentative de Kiev de conduire «une attaque terroriste (au moyen d'un) véhicule aérien sans pilote (...) a été déjouée» dans la région de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Détecté par la défense aérienne, l'engin a été «neutralisé par des moyens de guerre électronique» puis «s'est écrasé près du village de Pokrovskoïe, dans le district d'Odintsovo», au sud-ouest de la capitale russe, a-t-il précisé. Une autre «attaque terroriste du régime de Kiev» a été déjouée à 07h16 heures suisses, la défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, également dans la région de Moscou, au nord-ouest de la capitale, selon la même source.

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, à la suite de ces incidents, les aéroports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou ont temporairement imposé des restrictions aux départs et aux arrivées et redirigé plusieurs vols vers d'autres lieux.

Multiplication des attaques en Russie

Une troisième attaque de drone ukrainien a été déjouée plus tard dans la matinée dans la région de Kalouga, située au sud-ouest de Moscou, selon le gouverneur régional Vladislav Chapcha.

«Ce matin, malgré des conditions météorologiques difficiles, une attaque de drone a été déjouée sur le territoire du district de Kirovski», a écrit M. Chapcha sur Telegram. «Il n'y a ni blessés ni dégâts aux infrastructures», a-t-il souligné.

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe. Dimanche, la Russie avait affirmé avoir déjoué une autre attaque de drone ukrainien visant Moscou et sa région. L'engin s'était écrasé dans une zone inhabitée sans faire de victimes ni de dégâts, selon la Défense russe.

mabe