Dans le canton de Berne, les regards se focalisent sur la lutte pour le siège laissé vacant par le socialiste Hans Stöckli au Conseil des Etats. Le duel va opposer la socialiste Flavia Wasserfallen au Vert Bernhard Pulver. Dans la partie francophone, l'enjeu sera de savoir si le Jura bernois continuera à être représenté au Conseil national.

Flavia Wasserfallen, conseillère nationale et candidate PS-BE au Conseil national, à droite, et Bernhard Pulver, candidat PES-BE au Conseil national, à gauche, posent avec un bouquet de fleurs lors du congrès du PS canton de Berne, le mercredi 10 mai 2023 à Berne. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

L'UDC et le PS occupent aujourd'hui chacun un siège au Conseil des Etats. La réélection de Werner Salzmann paraît assurée. L'UDC reste le plus important parti du canton de Berne et le candidat de Mülchi bénéficie de la prime au sortant.

La lutte s'annonce en revanche très indécise pour le second siège que se disputent les Vert-e-s et les socialistes. Le duel oppose la conseillère nationale Flavia Wasserfallen à l'ancien conseiller d'Etat Bernhard Pulver. Un ballottage général se dessine à l'issue du premier tour.

Siège francophone

Pour le Jura bernois, l'enjeu est de savoir s'il continuera d'être représenté au Conseil national. Aujourd'hui, il compte un seul élu, l'UDC Manfred Bühler. Le maire de Cortébert, qui n'avait pas été réélu en 2019, est entré en cours de législature après l'accession au Conseil fédéral d'Albert Rösti.

Pour éviter une déconvenue comme en 2019, les partis politiques et les institutions du Grand Chasseral ont lancé une campagne pour inciter les citoyens à se rendre aux urnes. La présence d'un ou de deux francophones sur les 24 élus de la délégation bernoise dépendra de la mobilisation de la région.

hs, ats