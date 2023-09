L'argent est là, mais il est réparti de manière toujours plus inégalitaire, a souligné le président de l'USS Pierre-Yves Maillard (archives). ATS

Inflation, loyers, primes d'assurance-maladie: la charge des ménages suisses ne cesse de s'alourdir. C'est pourquoi l'Union syndicale suisse (USS) réclame des augmentations de salaire réelles de 5% en 2024.

Malgré une conjoncture favorable, les employeurs ne veulent même pas compenser le renchérissement, critique vendredi l'USS à l'occasion de sa conférence de presse sur les négociations salariales 2024 à Berne. Et de déplorer que leurs marges à nouveau élevées ne servent qu'à augmenter encore les très hauts salaires et les bonus et à verser des dividendes.

Le Conseil fédéral et le Parlement refusent tout allègement des charges de la population active, dénonce encore la faîtière, qui réclame un tournant avec des hausses de salaires réels et des mesures concrètes contre les hausses de loyers et des primes d'assurance-maladie.

L'USS se mobilisera pour éviter une 4e année consécutive de baisse des salaires réels avec notamment une grande manifestation à Berne le 16 septembre.

om, ats