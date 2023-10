L'unique conseillère aux Etats de Bâle-Ville Eva Herzog (PS) est assurée d'être réélue. Selon les résultats basés sur le vote par correspondance, elle «écrase» le centriste Balz Herter et l'UDC Pascal Messerli. Au National, Le Centre et le PVL progressent.

Eva Herzog remporte très nettement l'élection au Conseil des Etats à Bâle-Ville (archives). ATS

A Bâle-Ville, 95% des votants se prononcent par correspondance. Le résultat du dépouillement de leurs suffrages est donc prépondérant.

Dans l'élection au Conseil des Etats, Eva Herzog obtient 40'607 suffrages, alors que la majorité absolue se situe à 27'847 voix. Le candidat de l'alliance bourgeoise Balz Herter (Le Centre) est lourdement battu avec 6558 voix, de même que l'UDC Pascal Messerli avec 6476 voix.

Conseil national

Dans la course au Conseil national, les libéraux et le PS semblent perdre des plumes alors que Le Centre et le PVL progresseraient. Sur la base du vote par correspondance, les socialistes obtiennent 30,04% des voix (-1,2), l'alliance de gauche alternative entre Vert-e-s et BastA! résiste avec 13,73% (+0,5), l'UDC progresse légèrement avec 12,59% (+0,8).

Le PVL obtient 6,28% (+1,3), le PRD 6,1% (+0.6) et Le Centre 4,78 (+1,4)

Ces quatre dernières années, Bâle-Ville comptait cinq représentants au Conseil national: deux socialistes, une Verte, une Vert'libérale et un libéral (radicaux et libéraux n'ont pas fusionné à Bâle-Ville). Le canton n'en détient plus que quatre à partir de la nouvelle législature.

gf, ats