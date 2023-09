Fin juin, la Suisse a franchi pour la première fois la barre des 9 millions de personnes résidant sur son sol, soit 9'006'664 exactement. Ce chiffre comprend, outre la population permanente, la population étrangère non permanente, comme les demandeurs d'asile.

Selon l'OFS, 47'200 personnes étrangères ont immigré en Suisse au premier semestre 2023, la plupart en provenance des pays de l'UE et de l'AELE. Sur la photo, le distributeur de tickets à l'Office des habitants et de la migration de la ville de Berne (archives). ATS

La population résidante permanente, autochtone et étrangère, comptait 8'902'308 personnes à la fin du premier semestre 2023, selon les chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au total, 2'369'382 personnes avaient un passeport étranger.

La population résidante permanente comprend la population suisse et toutes les personnes disposant d'une autorisation de séjour valable et séjournant en Suisse depuis au moins douze mois. Les personnes à protéger en provenance d'Ukraine et bénéficiant du statut S font donc aussi partie de cette population. Fin juin, l'OFS comptait 45'405 personnes bénéficiant de ce statut.

Selon des données antérieures de l'OFS, 47'200 personnes étrangères ont immigré en Suisse jusqu'au 30 juin, la plupart en provenance des pays de l'UE et de l'AELE. La Confédération explique cet afflux par la forte demande sur le marché du travail et le chômage structurellement bas.

La population résidante non permanente comptait 104'356 personnes à la fin du premier semestre, précise l'OFS. Cette partie de la population comprend par exemple les personnes soumises actuellement à un processus d'asile avec une durée de séjour de moins de douze mois. Les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée de moins de douze mois sont aussi comptés.

