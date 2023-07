La Bibliothèque nationale suisse met en place une collection numérique d'articles de Wikipédia en rapport avec la Suisse. Les articles seront archivés durablement pour les générations futures et mis librement à disposition en ligne.

Le projet, lancé en 2020, a permis de réunir à ce jour plus de 125'000 articles en lien avec la Suisse (image d'illustration). ATS

Pour ce faire, la Bibliothèque nationale collabore avec Wikimedia CH, l’association pour la promotion du savoir libre en Suisse, a indiqué cette dernière mardi dans un communiqué.

Le projet, lancé en 2020, a permis de réunir à ce jour plus de 125'000 articles. Environ 5000 articles devraient être ajoutés chaque année. Les contenus sont collectés dans les quatre langues nationales, le français, l'allemand, l'italien et le romanche.

Contrairement aux versions disponibles en ligne, les articles archivés sont «gelés» et ne pourront plus être modifiés à long terme. Les archives sont répertoriées dans le catalogue de bibliothèque Helveticat et peuvent être consultées dans e-Helvetica Access, le portail d'accès aux collections numériques de la Bibliothèque nationale.

La compilation ne vise pas l'exhaustivité, souligne le communiqué. Outre le texte, la Bibliothèque nationale continuera à prendre en compte les images, graphiques, audios et vidéos intégrés dans les articles de Wikipédia. La liste des auteurs, les conditions de licence en vigueur ainsi que les métadonnées seront également conservées.

hanke, ats