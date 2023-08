La canicule s'accroche en Suisse Romande - Dans 3 jours, il fera 12 degrés !

Malgré quelques orages dans la nuit de jeudi à vendredi, l’alerte canicule est toujours valable en Suisse romande et en Valais jusqu'à vendredi soir. Contraste saisissant la semaine prochaine avec 12 degrés annoncés au petit matin !

Il faudra profiter encore aujourd'hui pour la baignade. En fin de semaine, de l'air de plus en plus humide et frais s'écoulera de l'ouest vers l'espace alpin. imago images/Cavan Images

La journée de vendredi sera encore chaude et lourde avec une humidité relative. Des températures journalières moyennes de 25 °C pourront encore être atteintes, c’est pour cela que l’avis canicule a été prolongé jusqu’à vendredi soir pour toute la Suisse romande et la vallée du Rhône.

Nuit de vendredi à samedi encore chaude

Quelques orages seront à nouveau possibles régionalement vendredi soir. Là où il n’y aura pas d’orages, la nuit de vendredi à samedi pourrait être encore chaude.

Ce matin, les températures minimales dans l'Ouest et le Sud se situaient entre 19 et 23 degrés. En journée, les températures maximales atteindront 28 à 32 degrés, voire 33 degrés dans la région lémanique et en Valais.

L'humidité relative de l'air se situera entre 30 et 50 pour cent aux heures les plus chaudes de la journée.

12 degrés au petit matin !

En fin de semaine, de l'air de plus en plus humide et frais s'écoulera de l'ouest vers l'espace alpin, ce qui mettra également fin à la vague de chaleur dans l'Ouest et le Sud de la Suisse.

Le week-end s'annonce marqué par des orages persistants où des cumuls de précipitations importants pourraient se produire.

Ces orages entraîneront une chute significative des températures, avec 12 degrés au petit matin et jusqu'à 16 °C max l’après-midi lundi prochain. Il pourrait même neiger dès 2000m. selon les régions.

Cette fin de semaine marquera donc la conclusion de la vague de chaleur qui a touché la Suisse et une grande partie de l’Europe.

Des records absolus de chaleur sont tombés Ce jeudi 24 août, des records absolus de chaleur sont tombés pour certaines localités de Suisse romande.

Avec 39.3°C Genève bat son record d'août et affiche le record national pour 2023 et n'est qu'à 0.4°C de son record de juillet 2015.

Des records absolus ont en revanche été battus à

Nyon (38.5°C)

Payerne (38.2°C)

Mathod (38.2°C)

Montana (31.5°C)

Sion égale son record de 37.6°C Montre plus

Sur sa page Facebook, Météo Robin a annoncé que «les températures de ces derniers jours furent exceptionnelles pour l’été en Suisse, mais encore plus exceptionnelles pour la dernière semaine d’un mois d’août.»