La Coopérative de l'habitat participatif (CODHA) fête ses trente ans. Créée en 1994, la CODHA, qui a construit 834 logements répartis dans 19 immeubles, principalement à Genève, est devenue au fil du temps un acteur immobilier important dans le canton.

Si l'on additionne la valeur des 19 immeubles, la CODHA représente près de 400 millions de francs d'actifs immobiliers, indique la coopérative. Elle précise toutefois d'emblée qu'elle ne poursuit aucun but lucratif et qu'elle prône une idée du bien-être en habitation.

La CODHA rassemble ainsi des personnes souhaitant un autre type d'habitat, une autre qualité de vie, un autre rapport au logement, basé sur la participation, la convivialité et la solidarité. Parmi les objectifs de la CODHA: sortir des immeubles du marché immobilier spéculatif, intégrer les futurs habitants aux projets de constructions et bâtir à de hauts standards écologiques.

Afin de constituer son parc immobilier, la CODHA a mobilisé l'argent de ses coopérateurs pour réunir les 5% de fonds propres nécessaires à la construction. Le reste des fonds est emprunté à des banques.

A ce jour, la CODHA compte 7280 membres, dont 4752 en attente d'un logement. Parmi ses 834 logements, 300 sont construits dans le canton de Vaud. D'ici 2030, la CODHA prévoit de construire 800 logements supplémentaires. Le loyer moyen pour un appartement de 100 m2 est de 2000 francs.

Le vivre ensemble est au coeur des préoccupations de la CODHA. Elle met ainsi de plus en plus des espaces communs à la disposition des habitants. L'immeuble des Vergers à Meyrin dispose par exemple d'un mur de grimpe, d'une serre, d'une bibliothèque, d'une salle des fêtes, d'une salle de jeux, de chambres d'amis, d'un fitness et de deux saunas.

